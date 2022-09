Kate Middleton è diventata principessa e diventa più ricca.

Kate Middleton è diventata principessa del Galles, lo stesso ruolo della povera Diana. Ma in Galles c’è chi non vuole più principi. Ecco le ultime news

Kate Middleton e suo marito principe William sono stati nominati principe e principessa del Galles dal nuovo Re Carlo III dopo la scomparsa di sua madre, la regina Elisabetta II deceduta all’età di 96 anni lo scorso giovedì 8 settembre.

Kate Middleton finalmente principessa..

Dopo più di 10 anni di matrimonio in cui ha ricoperto il ruolo di Duchessa di Cambridge, la moglie del principe William – chiamata spesso principessa senza esserlo – questa volta lo è diventata davvero.Re Carlo infatti durante il suo primo discorso alla nazione ha annunciato le nuove cariche

Non è un titolo come quello del marito che è l’erede al trono di Carlo III ma è lo stesso ruolo che aveva Diana Spencer, ovvero principessa del Galles.

Cosa comporta questo? Ovviamente per Kate e suo marito ereditare il titolo di suo padre Carlo ora diventato Re d’Inghilterra significa che tutte le proprietà del padre passano al figlio William che ne diventa tutore e beneficiario .

Kate Middleton ha spesso tentato di imitare nell’abbigliamento la suocera mai conosciuta, tuttavia il mito della principessa Diana resta, quindi non bastano gli abiti per far dimenticare al mondo chi era Diana Spencer.

Diana è stata anche l’ultima principessa del Galles, ora questo ruolo spetta a Kate Middleton, che dovrà guadagnarsi la fiducia dei gallesi. Consapevole di questo la nuova Principessa del Galles ha dichiarato che intende andare avanti per la sua strada, onde evitare confronti e paragoni con Diana.

Ovviamente i titoli della coppia reale sono stati già aggiornati sul sito della Royal Family.

Le proteste dopo la nomina di William e Kate

Nonostante il nuovo re Carlo abbia annunciato che William diventerà principe di Galles, molte persone stanno firmando una petizione per chiedere l’abolizione del titolo, che è visto da alcuni come un simbolo di sottomissione. Sabato mattina la petizione aveva già superato la soglia dei 7.000 aderenti