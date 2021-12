Monarchia inglese media e giornali: un rapporto che di reale ha solo il nome

La monachia inglese ha uno strano rapporto con i media, in particolare con quelli che raccontano la verità, ma a difenderla ci sono tante testate pronte ad inventarsi gli articoli. Ecco chi.

La Monarchia in Uk batte pure il covid in tema di audience. Parlare male o bene dei reali, infatti è cosa esclusiva della stampa scandalistica inglese, e poco importa se qualcuno racconta i fatti per quello che sono. Ecco le ultime sui reali inglesi

Monarchia inglese ultime news

La notizia che Meghan Markle ha vinto la causa contro il Mail on Sunday, testata che per anni ha costruito notizie di gossip fasulle oltre a pubblicare una lettera che la moglie del principe Henry aveva scritto al padre, è solo una delle tante news di questi giorni che riguarda i reali inglesi. Ma non è l’unica.

Questa volta nel mirino c’è la BBC, l’emittente pubblica del Regno Unito che ha avuto l’idea di mandare in onda un documentario sul rapporto tra i due principi più chiacchierati della terra: William ed Harry.





Parlare male della famiglia reale o di un suo membro, (come è stato prima per Diana e poi per Meghan Markle) in Inghilterra sembra un diritto esclusivo di un certo tipo di giornalismo che ha lo scopo di pubblicare news sui reali vere o false, ma che da sempre attraggono un certo tipo di pubblico.

Riassumendo, cosa ha fatto di male la BBC per sollevare tanto rumore? Ha raccontato la sua verità sul conflitto tra fratelli. Una verità fatta anche di cose futili, tipo la tiara indossata da Meghan il giorno delle nozze, oggetto di conflitto e di una valanga di articoli di gossip scritti anche in Italia. Ma questo sono i reali..

Ad attaccare la BBC naturalmente sono state le solite testate scandalistiche, Mail e Sun da cui emergono gli articoli acchiappaclick su Kate Middleton, Harry, Meghan e William.

Ma il rapporto che hanno i reali con la stampa è particolare, non puoi parlarne male altrimenti vieni escluso.

Quindi dopo Meghan, la nuova vittima potrebbe essere proprio la BBC.

L’articolo è solo una sintesi di quanto scritto sul The Guardian