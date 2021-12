Netflix catalogo dicembre 2021. Serie e film da vedere

Netflix dicembre 2021. Fra nuovi film e serie televisive, ecco cosa guardare a Natale e durante tutto il mese. Date uscite e trailer.

Netflix, con le novità in arrivo a dicembre 2021 la famosa piattaforma streaming ha deciso di rendere speciali il periodo pre e post Natale. In questo mese, infatti, escono alcune delle Serie Tv più attese in assoluto, ma anche film di livello internazionale. Vediamo subito quali sono, quando arrivano e di cosa parlano anche grazie ai rispettivi trailer.

Serie Tv nuove uscite a dicembre su Netflix

La casa di carta – Stagione 5 parte 2

Da venerdì 3 dicembre arriva in streaming su Netflix l’attesissimo finale di una delle serie televisive più amate di sempre, vale a dire La casa di Carta. Negli ultimi episodi il professore e la sua banda tenteranno di concludere la rapina del secolo, non senza difficoltà ed effetti collaterali.

The Witcher 2

Arriva la seconda stagione di questa incredibile fiction a tema fantasy, che racconta le vicende di una famiglia e segue il suo destino, fra battaglie e molto altro. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Netflix dal 17 dicembre.

Emily in Paris 2

La seconda stagione che racconta le vicende di Emily, una ragazza che vede la sua vita stravolta dal trasferimento nella città di Parigi. Il suo carattere forte viene minato dalle difficoltà quotidiane, ma lei non si abbatte. Disponibile su questa piattaforma streaming dal 22 dicembre.

Altre serie Tv nel catalogo Netflix a dicembre

Se in questo mese avete intenzione di darvi alle maratone dei telefilm, ecco cosa potete guardare su Netlfix in aggiunta:

Coyotes , miniserie disponibile dal 2 dicembre

, miniserie disponibile dal 2 dicembre Titans , con la terza stagione in catalogo dall’8 dicembre

, con la terza stagione in catalogo dall’8 dicembre Aranyak, da non perdere a partire dal 10 dicembre

da non perdere a partire dal 10 dicembre How to return Christmas , stagione 2 disponibile dal 10 dicembre

, stagione 2 disponibile dal 10 dicembre Inspector Koo , con episodi rilasciati a cadenza settimanale dall’11 dicembre

, con episodi rilasciati a cadenza settimanale dall’11 dicembre Elite storie brevi 2, con 3 episodi e altrettante storie rilasciate rispettivamente, il 15, il 20 e il 23 dicembre.

con 3 episodi e altrettante storie rilasciate rispettivamente, il 15, il 20 e il 23 dicembre. Decoupled – divorziare , disponibile dal 17 dicembre

, disponibile dal 17 dicembre Anxius people, in streaming dal 29 dicembre

in streaming dal 29 dicembre Kitz , prima stagione in catalogo dal 30 dicembre

, prima stagione in catalogo dal 30 dicembre Cobra Kay, con la quarta stagione da guardare a partire dal 31 dicembre.

Nuove uscite film Netflix dicembre 2021

E’ stata la mano di Dio

Il film candidato italiano a premio oscar 2022 di Paolo Sorrentino, che racconta una storia personale di una famiglia, colpita da eventi inattesi. Questa pellicola si preannuncia un nuovo successo in stile “La grande bellezza” e potete godervela dal 15 dicembre in streaming su Netflix.

Don’t Look up

Altro titolo imperdibile con protagonisti Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrance. I due attori interpretano due astronomi che individuano l’arrivo di una catastrofe per il mondo intero e partono in un tour mediatico per convincere le persone di quanto sta per accadere. Perfetto da guardare anche nei giorni festivi, visto che esce il 24 dicembre.

Film Natale 2021 su Netflix

Ma a questi movie imperdibili, sono solo un antipasto del ricco menù preparato dalla piattaforma per Natale e tutto il mese di dicembre. Ecco gli altri titoli originali da non perdere:

The whole Truth, disponibile dal 2 dicembre

disponibile dal 2 dicembre Single per sempre? su Netflix dal 2 dicembre

su Netflix dal 2 dicembre Colbat blue, in streaming dal 3 dicembre

in streaming dal 3 dicembre David e gli elfi, film ideale per vivere la magia del Natale a partire dal 6 dicembre

film ideale per vivere la magia del a partire dal 6 dicembre The Unforgivable , in streaming dal 10 dicembre

, in streaming dal 10 dicembre Natale in California – luci della città, disponibile dal 16 dicembre

disponibile dal 16 dicembre A Ninja Christmas , per una Natale diverso dal solito, in catalogo il 16 dicembre

, per una Natale diverso dal solito, in catalogo il 16 dicembre Nemici a Natale , da non perdere a partire dal 22 dicembre

, da non perdere a partire dal 22 dicembre A 1000 Km dal Natale, sulla piattaforma dal 24 dicembre.

Non finisce qui, infatti potete trovare anche alcuni titoli record di incassi nel cinema, da guardare assolutamente se non lo avete ancora fatto. Ad esempio Joker, disponibile dal 6 dicembre, oppure il film comico Johnny English colpisce ancora o i Guerrieri del cielo e della terra, tanto per fare dei nomi.

Insomma, dicembre e le festività saranno decisamente dolci grazie alle tante nuove uscite fra serie Tv e film in catalogo su Netflix. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

