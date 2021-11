Amazon prime video dicembre 2021. Nuovi film e serie tv in arrivo

Amazon prime video catalogo dicembre. Serie Tv e film da vedere in streaming su prime video, anche a Natale. Calendario uscite, trame e novità.

Amazon prime video, tanti nuovi film in arrivo a dicembre 2021 sulla piattaforma streaming di Amazon. Da quelli originali a quelli immancabili a tema natalizio. Ma c’è davvero tanto da guardare anche per gli amanti delle serie Tv. Ecco di cosa parlano i nuovi titoli e quando escono.

Film in arrivo su prime video a dicembre 2021

Io sono babbo Natale

L’ultimo film con protagonista l’indimenticabile attore Gigi Proietti, che insieme a Marco Giallini, racconta la storia di un ex galeotto che si ritrova a casa di un simpatico di signore. Quest’ultimo però ha un’inattesa rivelazione da fargli: è babbo Natale. Si tratta di una commedia da non perdere in anteprima esclusiva dal 6 dicembre su prime video.

Being The Ricardos

Film interpretato da Nicole Kidman e Javier Bardem, nei panni di una coppia pesantemente diffamata. E’ un racconto drammatico che porta il pubblico dentro la vita dei due, alle prese con la produzione di una rivoluzionaria sitcom. Titolo disponibile su prime dal 21 dicembre.

La Furia di un uomo

Racconta la storia di un misterioso dipendente assunto dalla Fortico Securities di Los Angeles. Inizialmente H (il suo soprannome) sembra innocuo, ma quando lui e il suo collega vengono rapinati rivela le sue incredibili abilità di spietato tiratore e combattente. Data di uscita del film in calendario il 27 dicembre.

Altri film in uscita su Amazon

L’elenco dei film in arrivo su prime video a dicembre si arricchisce anche con:

State a casa , da vedere dal 2 dicembre.

, da vedere dal 2 dicembre. Harriet , che tratta di una fuga dalla schiavitù di una donna, dal 6 dicembre su prime.

, che tratta di una fuga dalla schiavitù di una donna, dal 6 dicembre su prime. Security, disponibile dal 7 dicembre.

disponibile dal 7 dicembre. Encounter , che racconta di un minaccia misteriosa, disponibile dal 10 dicembre.

, che racconta di un minaccia misteriosa, disponibile dal 10 dicembre. Nemmeno io ti voglio, in catalogo dal 20 dicembre.

in catalogo dal 20 dicembre. A un metro da te, in uscita il 21 dicembre.

in uscita il 21 dicembre. A quiet Place II, disponibile dal 23 dicembre.

disponibile dal 23 dicembre. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto, film comico in uscita il 25 dicembre, dunque perfetto per passare il Natale.

film comico in uscita il 25 dicembre, dunque perfetto per passare il Natale. Il silenzio grande, su prime video dal 30 dicembre.

Infine, ci sono i grandi classici natalizi, dalla saga completa di Harry Potter ai film comici di Ficarra e Picone o di Aldo Giovanni e Giacomo.

Serie Tv da vedere su prime video a dicembre

Se invece dei film preferite di gran lunga seguire le serie televisive, ecco cosa ha in serbo per voi Amazon prime nel mese di dicembre.

Harlem

Nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di donne, ambiziose e provenienti da Harlem. Ognuna ha la sua vita ricca di ambizione, e in questo show viene raccontato il passaggio dai 20 anni alla fase successiva della vita. Titolo disponibile per lo streaming dal 3 dicembre.

The Expanse

Il telefilm delle incredibili guerre nel sistema solare, racconta un nuovo capitolo per il potere nella galassia a colpi di asteroidi. Sesta ed ultima stagione disponibile dal 10 dicembre, mentre potete recuperare le stagioni precedenti già da ora.

Yearly Departed

E’ la comedy special, produzione amazon studios, in uscita dal 23 dicembre. Il cast di questa seconda edizione tutta al femminile, vede protagoniste donne famose dello spettacolo che in un modo o nell’altro diranno addio a tutto ciò che vogliono abbandonare del 2021.

Prossime uscite su prime video a dicembre

Infine, fra le altre fiction imperdibili su Amazon prime video, ci sono:

Alex Rider , con la seconda stagione in esclusiva Amazon dal 3 dicembre

, con la seconda stagione in esclusiva Amazon dal 3 dicembre FC Bayern – Behind the legend , docuserie sulla squadra di calcio più importante della Germania, disponibile dall’8 dicembre.

, docuserie sulla squadra di calcio più importante della Germania, disponibile dall’8 dicembre. Tampa Baes, sesta stagione in streaming su prime video dal 10 dicembre

sesta stagione in streaming su prime video dal 10 dicembre The Grand tour presents: Carnage a trois , quarta stagione dal 17 dicembre

, quarta stagione dal 17 dicembre Everybody Loves Natti , docuserie sulla cantante domenicana, disponibile dal 24 dicembre su prime video.

, docuserie sulla cantante domenicana, disponibile dal 24 dicembre su prime video. Orelsan, docuserie del rapper francese, dal 31 dicembre.

Come visto l’elenco di film e serie tv in arrivo su prime video a dicembre 2021 e Natale è davvero ricco. Ce n’è per tutti i gusti dai titoli ideali per le feste, alle commedie, fino ai film horror o drammatici a seconda dei casi, ma anche show e fiction.

