Infinity ultime uscite film e serie Tv | dicembre 2021

Infinity + catalogo dicembre 2021. Quali sono i nuovi film e le serie da vedere a Natale e a dicembre sulla piattaforma streaming di Mediaset. Calendario prossime uscite.

Infinity +. La piattaforma per lo streaming di Mediaset, che trasmette eventi sportivi, ma anche Serie televisive e film, propone tanti titoli da non perdere nel mese di dicembre. Quindi se state pensando di allietare le vostre serate durante le feste e non, ecco quali sono le nuove uscite da guardare su Infinity plus.

Film premiere in uscita a dicembre su Infinity

Iniziamo dalle Premiere esclusive di Infinity, proposte con cadenza settimanale. In altre parole ogni venerdì trovate un nuovo titolo da guardare, perfino durante i giorni di Natale e fino all’epifania. Ecco la lista dei film da vedere assolutamente e le date di uscita fornite direttamente da sito ufficiale di Infinity plus:

The suicide Squad – Missione suicida , disponibile dal 3 al 9 dicembre per lo streaming.

, disponibile dal 3 al 9 dicembre per lo streaming. An american pickle, in streaming dal 9 al 16 dicembre.

in streaming dal 9 al 16 dicembre. The Conjuring – Per ordine del diavolo, che vi terrà compagnia dal 17 al 23 dicembre.

che vi terrà compagnia dal 17 al 23 dicembre. Frammenti dal passato – Reminiscence, da non perdere a partire dalla vigilia di Natale e fino al 30 dicembre.

da non perdere a partire dalla vigilia di Natale e fino al 30 dicembre. Malignant, nel catalogo di Infinity a partire dal 31 dicembre fino al 6 gennaio 2022.

Film in arrivo su Infinity plus, dicembre e Natale 2021

Non solo premiere, ma anche tanti altri film che spaziano dal genere comico, a quello romantico, fino ai grandi successi del cinema o a tema natalizio. Di seguito la lista dei film in arrivo questo mese su Infinity, con data allegata:

The Doorman , dal 5 dicembre

, dal 5 dicembre Vittoria e Abdul, su Infinity dal 6 dicembre

su Infinity dal 6 dicembre Joker , successo cinematografico disponibile per lo streaming dal 6 dicembre

, successo cinematografico disponibile per lo streaming dal 6 dicembre Un amore all’altezza , in catalogo dal 7 dicembre

, in catalogo dal 7 dicembre Matrimonio con l’ex , commedia disponibile dal 7 dicembre

, commedia disponibile dal 7 dicembre Blinded by the light , in catalogo dal 12 dicembre in poi

, in catalogo dal 12 dicembre in poi The nun : la vocazione del male, che trovate dal 16 dicembre

: la vocazione del male, che trovate dal 16 dicembre It: capitolo due , film horror disponibile dal 19 dicembre

, film horror disponibile dal 19 dicembre Il libro di Henry, in uscita dal 20 dicembre

in uscita dal 20 dicembre Un viaggio indimenticabile, disponibile in streaming dal 21 dicembre

disponibile in streaming dal 21 dicembre Smallfoot: il mio amico delle nevi, film animato ideale per i più piccoli, da vedere dal 24 dicembre.

film animato ideale per i più piccoli, da vedere dal 24 dicembre. Odio l’estate, in catalogo dal 30 dicembre.

in catalogo dal 30 dicembre. Rise of the legend, su Infinty plus a partire dal 31 dicembre.

Serie Tv e altri contenuti su Infinity plus

Veniamo ora ai telefilm disponibili su questa piattaforma streaming a dicembre. Ecco alcuni esempi fra i titoli più visti dal pubblico:

Schitt$ Creek , irriverente fiction in esclusiva su Infinity

, irriverente fiction in esclusiva su Infinity Caccia alla spia , serie tv d’azione

, serie tv d’azione Blindspot , telefilm di genere Crime

, telefilm di genere Crime Legacies, titolo per gli appassionati di avventura.

Infine, vi ricordiamo che su questa piattaforma potete vedere anche le partite di Uefa Champions League non trasmesse su Amazon.

Queste le novità fra premiere, film e serie da vedere a dicembre 2021 su Infinity plus. Buono streaming a tutti.

