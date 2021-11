Infinity nuovi film e serie da vedere | novembre 2021

Infinity + catalogo novembre 2021. Film e serie Tv, ecco le nuove uscite da vedere sulla piattaforma streaming di Mediaset.

Infinity plus. Con l’arrivo delle stagioni più fredde non c’è nulla di meglio che godersi un bel film in streaming o seguire la propria serie Tv preferita. Per farlo come si deve il catalogo di Infinity vi propone tante novità, fra premiere e nuove fiction. Vediamo allora quali sono e quando escono.

Film premiere in uscita a novembre su Infinity

Partiamo dai 4 titoli Premiere trasmesse ogni venerdì da Infinity, ovvero:

Superintelligence , una divertente commedia romantica disponibile dal 5 all’11 novembre.

, una divertente commedia romantica disponibile dal 5 all’11 novembre. An american pickle, un titolo fantasy drammatico, da vedere dal 12 al 18 novembre.

un titolo fantasy drammatico, da vedere dal 12 al 18 novembre. Sognando a New York – In the heights , un film musical in catalogo dal 19 al 25 novembre.

, un film musical in catalogo dal 19 al 25 novembre. Injustice, film animato con le vicende dei supereroi più amati, da non perdere a partire dal 26 novembre al 2 dicembre.

Altri film in arrivo su Infinity + a novembre

Oltre a questi film in anteprima, il catalogo di Infinity plus a novembre propone quasi una nuova uscita al giorno, con qualche titolo già proiettato al Natale, per chi vuole entrare in clima. Ecco la lista completa delle prossime uscite, con date caso per caso:

Tower Heist: colpo ad alto livello, in streaming dal 6 novembre

in streaming dal 6 novembre I predoni, titolo disponibile dall’8 novembre

titolo disponibile dall’8 novembre Le regine del crimine, dal 9 novembre in streaming

dal 9 novembre in streaming Teen Titans go! Il film, in catalogo dall’11 novembre

in catalogo dall’11 novembre Il primo Natale , film comico con Ficarra e Picone disponibile da 12 novembre

, film comico con Ficarra e Picone disponibile da 12 novembre L’uomo di neve, film giallo da non perdere a partire dal 20 novembre

film giallo da non perdere a partire dal 20 novembre The forger – Il falsario , genere thriller su Infinity dal 24 novembre

, genere thriller su Infinity dal 24 novembre Rock dog , disponibile dal 27 novembre

, disponibile dal 27 novembre Sopravvissuti, in uscita il 30 novembre

in uscita il 30 novembre Tumbledown – Gli imprevisti della vita, dal 30 novembre.

Serie Tv da vedere su Infinity + a novembre

Schitt’s Creek

Serie televisiva arrivata alla sesta stagione, da vedere su Infinity in streaming dall’11 novembre. Mentre potete recuperare le altre cinque stagioni già da ora se non le avete ancora viste. Si tratta di un titolo che racconta la storia di un ricco magnate e di sua moglie che di colpo si ritrovano al verde, e per questo sono costretti ad un drastico cambiamento nel loro stile di vita.

Questo la nuova uscita proposta nel catalogo di novembre, ma se siete in cerca di altre fiction potete controllare sulla piattaforma tutte le altre già presenti. Ad esempio ci sono titoli come Law & Order, Chicago Fire e molti altri. Insomma, Infinity puls è pronta ad animare le vostre serate, voi non dovete far altro che selezionare cosa guardare.

