Disney plus ultime uscite e novità | novembre 2021

Disney plus catalogo novembre 2021. Nuove serie tv e film da vedere sulla piattaforma streaming Disney +.

Disney plus non smette mai di arricchire il proprio catalogo e anche nel mese di novembre gli abbonati potranno godersi diverse novità. Fra serie tv coinvolgenti e film da guardare tutti d’un fiato, ecco quali sono le novità di novembre 2021 sulla piattaforma Disney.

Nuove uscite serie Tv Disney plus novembre 2021

Dopesick – Dichiarazione di dipendenza

Serie televisiva che tratta un tema scottante: un’azienda che ha innescato un’epidemia di tossicomania in America. I protagonisti della storia dovranno farsi strada in questa situazione difficile. I primi due episodi saranno disponibili per lo streaming su Disney + dal 12 novembre.

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Jeff, il protagonista di questa fiction, continua a scoprire incredibili segreti che riguardano la tecnologia e lo fa anche grazie a nuovi incontri. Potete guardare la seconda stagione in streaming su questa piattaforma a partire dal 12 novembre e recuperare anche la prima, se ancora non l’avete vista.

Hawkeye

La serie originale Maevel Studios disponibile su Disney plus a partire dal 24 novembre. Tratta di una ragazza che ha una missione in teoria semplice (tornare dalla sua famiglia per Natale) che tuttavia si complicherà a causa del suo coinvolgimento in cospirazioni criminali.

Altre serie tv su Disney plus a novembre

Non solo quelle che vi abbiamo descritto fin qui, sono tanti altri i telefilm da non perdere su questa piattaforma a novembre. Ecco i principali:

The premise – questioni morali , serie antologica disponibile per lo streaming dal 3 novembre.

, serie antologica disponibile per lo streaming dal 3 novembre. Marvel’s Hit-Monkey, telefilm animato da guardare a partire dal 17 novembre.

telefilm animato da guardare a partire dal 17 novembre. The resident , che tratta le storie degli operatori sanitari (quinta stagione in catalogo dal 24 novembre).

, che tratta le storie degli operatori sanitari (quinta stagione in catalogo dal 24 novembre). The Coe Show , dal 24 novembre sulla piattaforma streaming di Disney.

, dal 24 novembre sulla piattaforma streaming di Disney. Grey’s Anatomy , con un nuovo episodio della diciottesima stagione rilasciato ogni mercoledì del mese.

, con un nuovo episodio della diciottesima stagione rilasciato ogni mercoledì del mese. The Beatles: Get back, docuserie che mostra un ritratto del mitico gruppo musicale. I primi 3 episodi disponibili il 25, 26 e 27 novembre.

Film in uscita su Disney plus novembre 2021

Sang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Film targato Marvel Studios da vedere su Disney + dal 12 novembre 2021. La trama racconta la storia di un giovane super eroe che deve confrontarsi con il passato e con suo padre, il leader della pericolosa organizzazione dei dieci anelli.

Jungle Cruise

Titolo di genere avventura che si svolge lungo il Rio delle amazzoni, con protagonisti un capitano e una intrepida ricercatrice, che cercheranno di completare le loro ricerche fra mille difficoltà. Disponibile in streaming per tutti gli abbonati Disney dal 12 novembre.

Vi presento Christopher Robin

E’ un film drammatico che trovate nel catalogo Disney dal 26 novembre. Al suo interno racconta il rapporto fra l’amato autore A.A.Mine e suo figlio Christopher Robin, con ambientazione storica il periodo successivo alla prima guerra mondiale. Il successo dello scrittore mette sotto i riflettori l’intera famiglie e ne complica la vita.

Altri film da vedere a novembre su Disney plus

Ma non finisce qui, se i movie non sono mai abbastanza per i vostri gusti, ecco altri titolo da non perdere a novembre su Disney +:

Underwater , thriller fantascientifico da non perdere a partire dal 5 novembre.

, thriller fantascientifico da non perdere a partire dal 5 novembre. Home sweet home alone – mamma ho perso l’aereo , disponibile dal 12 novembre.

, disponibile dal 12 novembre. Intrecci del passato , film che fa tornare indietro nel tempo, in tutti i sensi. Da guardare dal 12 novembre.

, film che fa tornare indietro nel tempo, in tutti i sensi. Da guardare dal 12 novembre. Spin , film disponibile dal 12 novembre con protagonista una ragazza e la sua musica.

, film disponibile dal 12 novembre con protagonista una ragazza e la sua musica. Ciao Alberto, il film animato con protagonista un mostro marino, nel catalogo dal 12 novembre.

Insomma, come visto fra serie tv che spaziano dalla tecnologia alle novità Marvel, fino ad arrivare ai film di vario genere, ce n’è per tutti i gusti nel catalogo di novembre 2021. Non vi resta che scegliere cosa vedere e godervi lo streaming offerto da questa piattaforma.

