Novità Disney plus ultime uscite | ottobre 2021

Disney plus catalogo ottobre 2021 serie tv e film. Ecco quali sono le ultime uscite da vedere sulla piattaforma streaming disney +.

Disney plus, ad ottobre le novità del catalogo prevedono serie tv che vi lasceranno incollati al monitor per più puntate e film esclusivi da gustarvi in streaming. Vediamo quali sono le novità di ottobre su Disney +, con date di uscita e trama breve di ogni titolo, in arrivo su questa piattaforma.

Uscite serie tv su Disney plus ottobre 2021

The D’Amelio Show

La docuserie in 8 puntate, con protagonista la prima famiglia di Tik Tok (D’Amelio). Le due giovani sorelle, prima anonime e poi diventate improvvisamente celebrità grazie al social network musicale, devono gestire la loro vita fra famiglia, danza e musica. In questo però sono aiutate dai genitori. Titolo disponibile in esclusiva su Disney + dal 13 ottobre 2021.

Just Beyond

Serie di fantascienza, che in ogni episodio introduce nuovi personaggi e storie ben aldilà della realtà che ci circonda. Fra fantasmi, alieni e universi paralleli, questo telefilm ne ha per tutti i gusti. La prima stagione di Just Beyond è disponibile per lo streaming a partire dal 13 ottobre.

Deep State

Si tratta di thriller di spionaggio, con protagonista Max Easton, che si ritrova al centro di una guerra segreta fra spie, dopo essersi rimesso in gioco a causa della morte del figlio. La trama di questo titolo arriva a generare caos fino in medio oriente. Prime due stagioni complete, disponibili su Disney plus dal 20 ottobre.

Altre serie Tv su Disney + a ottobre

Se non siete ancora soddisfatti dai titoli proposti fin qui, ecco gli altri in uscita ad ottobre sulla piattaforma Disney plus:

War of the Worlds , la seconda stagione disponibile dal 6 ottobre.

, la seconda stagione disponibile dal 6 ottobre. Better Things, che racconta la storia di una donna con 3 figlie che prova a ritagliarsi del tempo per se fra mille difficoltà, nel catalogo dal 6 ottobre.

che racconta la storia di una donna con 3 figlie che prova a ritagliarsi del tempo per se fra mille difficoltà, nel catalogo dal 6 ottobre. Reservation Dogs, telefilm basato su 4 adolescenti americani, che rapinano per raggiungere il sogno di arrivare in California, disponibile dal 13 ottobre.

telefilm basato su 4 adolescenti americani, che rapinano per raggiungere il sogno di arrivare in California, disponibile dal 13 ottobre. Underworld, Inc, parla del mercato nero di armi e perfino degli umani. Prima stagione in uscita il 20 ottobre su Disney +.

parla del mercato nero di armi e perfino degli umani. Prima stagione in uscita il 20 ottobre su Disney +. Mr. Inbetween, serie comedy disponibile dal 27 ottobre per lo streaming.

Film Disney plus ottobre 2021

Black Widow

L’ultimo dei film Marvel, con protagonista l’attrice Scarlett Johansson nei panni della vedova nera Natasha Romanoff, sbarca sulla piattaforma Disney dal 6 ottobre 2021. L’eroina si troverà a fare i conti con i fantasmi del suo passato da spia, prima che diventasse un Avangers e farà di tutto per sconfiggerli.

The Empty Man

Film horror ricco di suspance e di azione. Il protagonista è un ex poliziotto, che indaga sulla misteriosa sparizione contemporanea di alcuni adolescenti. In breve tempo si troverà di fronte ad una realtà spaventosa che mette a rischio la vita di tutta la sua comunità. Un thriller da brivido disponibile per lo streaming su Disney + a partire dall’8 ottobre.

Altri film nuovi da vedere su Disney plus

Per gli appassionati di movie, non finisce qui. Ecco, infatti, gli altri film in uscita ad ottobre su questa piattaforma:

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, show animato disponibile dall’8 ottobre.

show animato disponibile dall’8 ottobre. Una voce per gridare , un film che denuncia le condizioni di alcune classi sociali, da vedere a partire dal 15 ottobre su Disney plus.

, un film che denuncia le condizioni di alcune classi sociali, da vedere a partire dal 15 ottobre su Disney plus. Wendy, che racconta la storia rivisitata di Peter Pan, in streaming a partire dal 29 ottobre.

che racconta la storia rivisitata di Peter Pan, in streaming a partire dal 29 ottobre. Books of Blood, titolo che propone racconti intrecciati nel tempo, disponibile dal 29 ottobre 2021.

Queste le novità in uscita nel catalogo Disney plus di ottobre 2021. Come visto fra serie tv Star original e film da vedere in esclusiva, tutta la famiglia può gustarsi lo spettacolo offerto in streaming su questa piattaforma.

