Amazon prime video ottobre 2021, nuovi film e serie Tv. Catalogo

Amazon prime video novità ottobre 2021. Film da vedere e serie tv originali Amazon, date e trame. Ecco la lista delle nuove uscite sulla piattaforma streaming.

Amazon Prime Video ha comunicato le novità di ottobre 2021 per gli utenti abbonati che utilizzano la sua piattaforma. Numerosi i nuovi film in uscita, così come le serie televisive originali, da guardare in esclusiva. Vediamo allora quali sono i nuovi titoli presenti nel catalogo Amazon e di cosa parlano.

Amazon prime video film nuovi ottobre 2021

My name is Pauli Murray

Un film che racconta le vicende della donna, avvocata e sacerdotessa, impegnata nella giustizia sociale per garantire equità di genere e razza. Non a caso con il suo impegno prefigurò, molto tempo fa, alcune delle questioni politicamente più importanti dei nostri tempi. Insomma un titolo che fa riflettere, disponibile su prime video dal primo ottobre 2021.

Anni da cane

Titolo con protagonista Stella, adolescente impacciata e cinica, la cui vita è sconvolta da un incidente auto che coinvolge un cane. Decide allora di vivere al massimo la sua vita, come se ogni suo anno pesasse come quello di un cane, ma un incontro inaspettato la stravolge. Film disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su prime video.

After 3

E’ il nuovo capitolo della vita di Tessa, sconvolta da alcune rivelazioni fatte dal padre sul suo compagno Hardin, con cui ha un’intensa storia d’amore. Alla fine i due dovranno decidere se lottare ancora per il loro amore o se dirsi definitivamente addio. Una storia da guardare in streaming sulla piattaforma di Amazon dal 29 ottobre 2021.

Altri film in uscita su prime video a ottobre

Il catalogo Amazon, oltre a quelli citati, si arricchisce anche dei seguenti titoli nel mese di ottobre:

Most Dangerous Game , film drammatico disponibile dal primo ottobre 2021.

, film drammatico disponibile dal primo ottobre 2021. Bingo Hell, titolo di genere horror, presente nel catalogo dal primo ottobre.

titolo di genere horror, presente nel catalogo dal primo ottobre. Infinite , film genere fantasy, da non perdere a partire dal 7 ottobre sull’app di prime video.

, film genere fantasy, da non perdere a partire dal 7 ottobre sull’app di prime video. The Manor , un racconto gotico del terrore con data di uscita fissata per l’8 ottobre 2021.

, un racconto gotico del terrore con data di uscita fissata per l’8 ottobre 2021. Madres, film dai risvolti thriller, disponibile dall’8 ottobre.

Nuove serie tv Amazon prime video ottobre 2021

The Walking Dead: World Beyond 2

La seconda stagione dello spin off della celebre saga degli zombie The Walking Dead. In questi nuovi episodi, presenti nella piattaforma di prime video dal 4 ottobre, viene riportata la conclusione dell’avventura di 4 amici che hanno attraversato il paese, per sapere cosa stesse succedendo.

So cosa hai fatto

Serie televisiva Amazon Original, basata sul romanzo di Lois Duncan. La trama racconta la vita di un gruppo di adolescente un anno dopo un fatto che li ha sconvolti: un fatale incidente d’auto, di cui custodiscono segreti e terribili verità. Film horror disponibile dal 15 ottobre 2021 per i clienti Amazon prime.

Altre serie tv in uscita su Amazon Prime Video a ottobre 2021

Se non siete ancora soddisfatti dei nuovi titoli fin qui proposti, non preoccupatevi ad ottobre nel catalogo Amazon troverete anche:

Do, Re & Mi – Halloween Special, i nuovi episodi della serie animata per bambini e non solo, da guardare a partire dal primo ottobre.

i nuovi episodi della serie animata per bambini e non solo, da guardare a partire dal primo ottobre. Motherland: Fort Salem, la seconda stagione disponibile dal 18 ottobre

la seconda stagione disponibile dal 18 ottobre Maradona – Sogno Benedetto, la serie biografica del campione del calcio da vedere su prime video dal 29 ottobre 2021.

Abbiamo visto tutte le novità sui film e le serie tv in uscita a ottobre 2021 su Amazon Prime Video. Fra titoli horror, thriller, ma anche d’amore o che raccontano storie di personaggi famosi, è impossibile annoiarsi su questa piattaforma streaming.

