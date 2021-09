Quali sono i film Disney recenti più belli? TOP 10 animazione

Film Disney recenti. Quali sono i migliori film d’animazione Disney – Pixar degli ultimi anni? Ecco la classifica.

Da quando la Disney e la Pixar sono la stessa cosa la produzione di film d’animazione è aumentata, per numero e qualità. Sono tantissimi i film usciti negli ultimi anni di enorme successo, amati da grandi e piccoli. Successi enormi come Frozen o gli Incredibili, ma anche altri che vi potreste esservi persi. Ecco i migliori film d’animazione Disney recenti da vedere.

Classifica Film Disney recenti d’animazione: i migliori 10 degli ultimi anni

1) Soul (2020)

Geniale e profondo film d’animazione Disney Pixar dove si riesce a parlare di morte, di vita, delle proprie passione e dei propri sogni in maniera originale e divertente. Una vera perla, imperdibile, sicuramente uno dei migliori film Disney recenti.

2) Zootropolis (2016)

Nella città degli animali di Zootropolis, dove tante specie diverse vivono insieme in serenità, l’agente Judy Hoops decide di mettersi alla prova. Per risolvere un caso sarà necessario collaborare con un vero artista della truffa, la volpa Nick Wilde. Uno dei migliori Disney degli ultimi anni, divertente, disegnato benissimo e con rimandi all’attualità. Consigliatissimo.

3) Frozen (2013)

Ambientato nel regno di Arendelle, racconta le vicende di Elsa, che ha il potere di comandare la neve, e di sua sorella Anna. Si tratta del musical d’animazione Disney di maggior successo degli ultimi anni. Considerato bellissimo da tutti, adulti e bambini, vincitore di due premi Oscar e grandissimo successo al botteghino. Amatissimo tuttora, è un film piacevole e profondo, da vedere e rivedere.

4) Ralph Spaccatutto (2012)

Primo di una serie da guardarsi tutta d’un fiato, divertentissimo, il protagonista è il “cattivo” di un videogioco, in realtà non così cattivo. Un bellissimo connubio tra cinema, animazione e videogame, in particolare quelli d’avventura degli anni Ottanta. Ha avuto grande successo ed è sicuramente tra i migliori film Disney recenti da vedere e rivedere.

5) Coco (2017)

Il protagonista è un ragazzino che vuole diventare un musicista e per farlo finirà nientemeno che… nel mondo dei morti. Partendo dalla tradizione della cultura messicana qua la Disney tira fuori un vero capolavoro visionario, divertente, colorato, e allo stesso tempo profondo, con un messaggio che arriverà agli adulti così come ai più piccoli. Uno dei risultati più alti raggiunti dalla Disney Pixar negli ultimi anni.

6) Ribelle – The Brave (2012)

Uno dei primi personaggi femminili originali della Disney. Merida è un’abile arciera nonchè una principessa testarda. Determinata a ritagliarsi il proprio posto nel mondo, Merida sfida una consuetudine antica. Dovrà usare intelligenza e coraggio per risolvere situazioni molto complesse. Molto bello e divertente, soprattutto per le giovani spettatrici ma non solo.

7) Inside Out (2015)

Il film è ambientato nientemeno che nella mente umana, dove scopriamo il complesso equilibrio delle emozioni della bambina protagonista. Idea geniale per un film che, come quasi sempre con la Pixar, unisce un’animazione perfetta, personaggi profondi, complessità di pensiero unite però al divertimento e all’intrattenimento. Senza dubbio uno dei migliori film Disney recenti.

8) Rapunzel (2010)

Basato sulla favola di Raperonzolo, Rapunzel è una delle migliori eroine di sempre, con i suoi lunghissimi capelli e le mille avventure da affrontare. Divertente e avventuroso, solita qualità altissima dell’animazione e personaggi ai quali ci si affezione, è un altro film d’animazione Disney da non perdere.

9) Gli Incredibili 2 (2018)

Sequel del primo film dove appariva la famiglia di super-eroi, una famiglia ovviamente molto particolare, ma soprattutto molto divertente. Anche in questo film, molto avvincente, ci si affeziona ai personaggi – disegnati benissimo – e alle loro vicende. Perfetto per una serata in famiglia, è stato uno dei più grandi successi degli ultimi anni, sicuramente consigliato.

10) Luca (2021)

Il film “italiano” della Disney Pixar. Ambientato in una splendida località costiera della riviera italiana, “Luca”, film originale di Disney e Pixar, è la storia di formazione di un ragazzino che vive un’estate indimenticabile tra gelati, pasta e lunghissimi giri in Vespa. Luca (voce di Jacob Tremblay) condivide le sue avventure col suo nuovo amico Alberto (voce di Jack Dylan Grazer), ma il divertimento è minacciato da un segreto custodito negli abissi: i due sono infatti dei mostri marini provenienti dal mondo sottomarino. Molto bello, si può vedere su Disney+.

Questi erano i migliori film Disney recenti, almeno secondo noi. Abbiamo preso in considerazione solo quelli d’animazione Disney Pixar e non quelli live action e con attori in carne ed ossa. Tutti questi li trovate in streaming sulla piattaforma Disney+ ma anche su altre piattaforme dove vedere film.

