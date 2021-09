Netflix ottobre 2021 film da vedere e serie Tv. Catalogo

Netflix, novità del catalogo di ottobre 2021. Fra film da vedere e serie tv originali, ecco le nuove uscite da non perdere sulla piattaforma streaming.

Netflix, tante nuove uscite imperdibili, film da vedere e serie televisive, pronte ad arricchire il catalogo Netflix nel mese di ottobre 2021. Vediamo allora quali sono, quando escono e di cosa parlano, in modo da avere le informazioni salienti per godersi i migliori titoli proposti su questa piattaforma streaming.

VEDI ANCHE: MEGLIO NETFLIX O AMAZON PRIME VIDEO? PREZZI 2021

Film da vedere su Netflix a ottobre 2021

The Guilty

Film Thriller, con protagonista Jake Gyllenhaal, nei panni di un’agente di polizia che risponde alle chiamate d’emergenza. Ma una telefonata di una donna che appare rapita, lo costringerà ad usare ogni mezzo per cercare di aiutarla. Un titolo dalla trama intrigante, disponibile dal primo ottobre 2021 per lo streaming.

VEDI ANCHE: FILM THRILLER DA VEDERE SU NETFLIX

Mio fratello, mia sorella

Movie in cui recitano noti attori del cinema italiano, come ad esempio Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. La trama racconta la storia di un fratello e una sorella (Nik e Tesla) costretti a vivere nella stessa casa, assieme ai figli di lei, su precisa volontà del padre. Le divergenze non mancano e i due devono impegnarsi a fondo per superarle. Titolo disponibile dall’8 ottobre 2021 su Netflix.

Army of Travies

Si tratta di un titolo crime, in cui una donna avvolta dal mistero, recluta un bancario allo scopo di aiutare una squadra di rapinatori a scassinare 3 leggendarie casseforti europee. Un film affascinante e ricco di colpi di scena, da vedere su Netflix dal 29 ottobre 2021.

Altri film disponibili su Netflix nel catalogo di ottobre

Oltre ai titoli già citati, gli amanti dei film potranno contare su molti altri film in uscita ad ottobre su Netflix. In particolare:

C’è qualcuno in casa tua , film originale disponibile dal 6 ottobre 2021.

, film originale disponibile dal 6 ottobre 2021. Rancore , titolo genere crime e poliziesco, disponibile dall’8 ottobre 2021.

, titolo genere crime e poliziesco, disponibile dall’8 ottobre 2021. Distanza di sicurezza , horror tratto dall’omonimo romanzo, in uscita il 13 ottobre.

, horror tratto dall’omonimo romanzo, in uscita il 13 ottobre. Hypnotic, film horror disponibile nel catalogo Netflix dal 27 ottobre.

VEDI ANCHE: FILM SULLO SPORT DA VEDERE SU NETFLIX NEL 2021

Quali serie tv ci sono su Netflix a ottobre 2021

Maid

E’ il Tv drama che racconta le vicende di una madre fuggita ad un rapporto violento. Fra mille peripezie cerca di dare un futuro migliore alla figlia, ma per riuscirci dovrà lottare e lavorare come domestica. Una serie intensa e da non perdere, in streaming su Netflix dal primo ottobre 2021.

Il codice da un miliardo di dollari

E’ una miniserie che parla di un progetto antecedente a quello di Google e mette in risalto le geniali intuizioni avute da un team, già in grado di pensare ad un servizio simile a quello che poi ha cambiato la vita a milioni di persone nel mondo. Un Tv dramma da guardare sulla piattaforma di Netflix dal 7 ottobre 2021.

You

Arriva la terza stagione, nel catalogo Netflix dal 15 ottobre 2021, della serie che riporta la storia di un affascinante, ma anche ossessivo ragazzo. Infatti, utilizza mezzi estremi per entrare nelle vita delle persone da cui è attratto, ma così facendo finisce per cambiare anche la sua. Se non avete visto le prime due stagioni di questo tv drama, vi consigliamo di recuperale fin da ora, ovviamente in streaming su questa piattaforma.

Altre serie tv in uscita su Netflix a ottobre

Tutti gli utenti serie tv addicted, possono inoltre contare su un ampio ventaglio di scelta ad ottobre. Infatti, nel catalogo Netflix sono in uscita anche i seguenti telefilm:

On My Block , con la quarta stagione in streaming dal 4 ottobre

, con la quarta stagione in streaming dal 4 ottobre La vendetta delle Juana , serie televisiva che racconta la traumatica storia di 5 donne pronte alla riscossa, disponibile dal 6 ottobre.

, serie televisiva che racconta la traumatica storia di 5 donne pronte alla riscossa, disponibile dal 6 ottobre. Altro che caffè , la terza stagione in arrivo l’8 ottobre.

, la terza stagione in arrivo l’8 ottobre. Il club delle baby sitter , seconda stagione disponibile dall’11 ottobre.

, seconda stagione disponibile dall’11 ottobre. Dynasty , titolo arrivato alla quarta stagione, sull’app Netflix dal 22 ottobre.

, titolo arrivato alla quarta stagione, sull’app Netflix dal 22 ottobre. Il tempo che ti do, serie spagnola, disponibile dal 29 ottobre.

La lista dei film e Serie Tv in uscita nel catalogo di ottobre 2021 su Netflix, ora è completa. Come visto ci sono titoli capaci di accontentare tutti i gusti, dal thriller ai drammi, fino ad arrivare all’horror, al crime e tanto altro, a voi la scelta di quali vedere in streaming.

VEDI ANCHE: