Apple TV+ 2021, film streaming e serie da vedere. Prossime uscite

Apple TV+ ha in catalogo serie Tv e film per tutti da vedere. Ecco cosa offre il canale televisivo di Apple per l’autunno.

Apple TV plus da settembre e per l’autunno offre una serie di contenuti adatti a tutta la famiglia, a Partire dalla serie con Jennifer Aniston per arrivare ai contenuti per bambini. Di seguito i Trailer e il calendario delle prossime uscite.

The Morning Show

Seconda stagione della serie vincitrice di Emmy, SAG e Critics Choice, “The Morning Show”, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon,svela le dinamiche di potere sul posto di lavoro del network televisivo UBA . Sono gli episodi e verranno trasmessi il venerdì a partire dal 17 settembre.

The Velvet Underground

Uscirà il 15 ottobre in contemporanea su Apple plus e nelle sale cinematografiche il film documentario sul gruppo rock americano che ha cambiato il mondo della musica. Diretto dal regista Todd Haynes, il docu-film, racconta tramite interviste approfondite e spettacoli mai visti come questo gruppo musicale sia diventato un riferimento culturale.

Swagger

Nato da un idea della star di NBA Kevin Durant, Swagger è la prima stagione della serie dedicata al mondo del basket giovanile fuori e dentro il campo. La storia narra dei giocatori, delle loro famiglie e gli allenatori che camminano sul confine sottile tra sogni e ambizione,opportunismo e corruzione. Fuori dal campo, lo show svela cosa significa crescere negli Stati Uniti. In uscita il 29 ottobre in tutto il mondo

I 10 film sportivi più belli da vedere 10 film assolutamente imperdibili dedicati al mondo dello sport.

Apple Plus serie tv per bambini

Per quanto riguarda i nuovi contenuti per bambini la Tv streaming di Apple parte il prossimo 8 ottobre con la serie animata: Get Rolling With Otis ispirata ai libri e dedicata sempre a Otis oltre che ad un trattore protagonista della serie.



Il 15 ottobre arriverà sulla piattaforma streaming Puppy Pluce. La serie tv ( tratta da una serie di libri) racconta la storia di due fratelli che hanno in comune l’amore per i cani.

Questi per ora sono le nuove uscite che trovate sulla piattaforma streaming di Apple TV+ canale televisivo a pagamento di Apple.

VEDI ANCHE: