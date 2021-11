Netflix catalogo Novembre 2021. Film e serie da vedere

Netflix novembre 2021. Ecco cosa c’è di nuovo tra film e serie Tv da vedere su Netflix. Trailer, novità e date di uscita.

Il catalogo Netflix a novembre parte con una serie di novità e anticipazioni. Tra tutte spicca la seconda stagione della serie Tv The Witcher che vedremo a partire dal 17 dicembre. Mentre è in programma sempre a inizio dicembre, l’ultima stagione della Casa di Carta, di cui potete vedere qui il trailer appena uscito.

Tornando a cosa c’è da vedere questo mese sulla più popolare piattaforma streaming, vi diciamo subito che tra le novità ci sono già film di Natale, oltre a quelli romantici o film d’azione, senza dimenticare le serie Tv e documentari. Ecco l’elenco di cosa guardare in Tv su Netflix a novembre.

Film in uscita su Netflix a novembre 2021

Natale con il babbo

Titolo che racconta la storia di 4 sorelle, che seguono un corso di unione familiare e durante questo percorso il padre scomparso molti anni prima si ripresenta loro. Film disponibile su Netflix dal 7 novembre.

Red Notice

Un cast stellare per questo film che racconta la storia di un mandato Interpool per catturare un pericoloso latitante, che coinvolge i protagonisti in una rapina. Titolo d’azione assolutamente da non perdere a partire dal 12 novembre.

Bruised, lottare per vivere

Protagonista del film una lottatrice di arti marziali, che dopo aver abbandonato questo sport ci si ritrova catapultata dentro. Titolo che tratta anche le vicende personali della donna, da guardare dal 24 novembre.

Ma non finisce qui, infatti nel catalogo Netflix di novembre troverete anche:

Love hard , film d’amore disponibile dal 5 novembre

, film d’amore disponibile dal 5 novembre Due donne – passing , dal 10 novembre

, dal 10 novembre Happiness even after , in streaming dal 10 novembre

, in streaming dal 10 novembre Nei panni di una principessa: inseguendo la stella , a partire dal 18 novembre

, a partire dal 18 novembre Tick, tick…boom! , disponibile dal 19 novembre

, disponibile dal 19 novembre Un pettirosso di nome Patty, film animato in catalogo dal 24 novembre

Serie Tv da vedere su Netflix a novembre

Veniamo ora alle imperdibili serie televisiva in uscita su questa piattaforma, ecco l’elenco delle nuove.

Narcos Messico

Terza stagione disponibile a partire dal 5 novembre. Questa volta il padrino del primo cartello della droga messicano, cerca di far crescere il suo impero, ma deve fare i conti con gli agenti della DEA che gli stanno addosso.

Hellbound

Telefilm che mostra le incredibili manifestazioni infernali a Seul, dove esseri misteriosi minacciano la vita delle persone. Un gruppo di coraggiosi allora prova a vederci chiaro, scoprendo realtà terribili. Serie fantascientifica disponibile dal 19 novembre.

Yara

Fiction basata sulla storia vera di Yara gambirasio, in cui una detective tenace cerca di far luce su quanto accaduto alla giovane ragazza. Da vedere a partire dal 25 novembre.

Abbiamo visto le principali serie televisive in uscita su Netflix, ma ce ne sono molte altre, ossia:

The Unlikely Murderer, disponibile dal 5 novembre

disponibile dal 5 novembre Your life is a joke , rivisitazione della vita di alcune celebrità, dal 9 novembre in catalogo

, rivisitazione della vita di alcune celebrità, dal 9 novembre in catalogo Gentefied , in streaming dal 10 novembre

, in streaming dal 10 novembre Tiger King , con la seconda stagione della docuserie dal 17 novembre

, con la seconda stagione della docuserie dal 17 novembre L’arte soffiata : aria di Natale, titolo a tema sfide sulla festa più amata, disponibile dal 19 novembre

: aria di Natale, titolo a tema sfide sulla festa più amata, disponibile dal 19 novembre Cowboy bebop, in catalogo dal 19 novembre.

in catalogo dal 19 novembre. Superladri , anime dal 25 novembre in streaming

, anime dal 25 novembre in streaming Arcane, da non perdere a partire dal 30 novembre.

A questo punto se siete amanti dello streaming e in particolare id Netflix dovreste aver trovato pane per i vostri denti con il catalogo di novembre. Ora che le serate si fanno fredde lanciarsi in maratone fra serie tv e film è un ottimo passatempo. A voi la scelta da quale titolo iniziare.

