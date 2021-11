Amazon prime video novembre 2021. Film e serie Tv in uscita

Amazon prime video catalogo novembre. Ecco l’elenco di serie televisive e film da vedere in streaming su Amazon. Date uscita e trame.

Amazon Prime Video, come ogni mese anche a novembre il catalogo di serie Tv e film di amazon presenta tantissime nuove uscite. Fra titoli originali, comedy, horror e docuserie sportive, vediamo quali sono le novità su prime video, incluse trame e calendario.

Amazon prime serie tv novembre 2021

Vita da Carlo

Serie Tv commedia con protagonista l’amatissimo attore romano, che in 10 puntate racconta se stesso e la sua vita, fra realtà e finzione. L’ilarità e i paradossi sono tutti da scoprire in questo titolo, da non perdere a partire dal 5 novembre in esclusiva su prime video.

Always Jane

Serie originale amazon disponibile per lo streaming a partire dal 12 novembre 2021. La trama del telefilm racconta la storia di Jane, adolescente transgender che si appresta a lasciare la famiglia per andare al collage.

All or nothing Juventus

Un titolo che mostra il dietro le quinte della Juventus, dei giocatori e di tutti i componenti del club bianconero. Riprese nello stadio, negli spogliatoi e di tutti gli eventi della stagione calcistica 2020-21. Insomma, qualcosa di mai visto disponibile dal 25 novembre sulla piattaforma streaming di Amazon.

Altre serie tv in uscita su prime video

Oltre a quelle già descritte, ecco quali altre serie televisive troverete su Amazon prossimamente:

Pau Gasol: it’s about the journey, docuserie sul giocatore di basket disponibile dal 12 novembre.

docuserie sul giocatore di basket disponibile dal 12 novembre. All or nothing: Toronto Maple Leafs , nel catalogo dal 12 novembre.

, nel catalogo dal 12 novembre. La ruota del tempo , serie fantasy da guardare a partire dal 19 novembre.

, serie fantasy da guardare a partire dal 19 novembre. Hanna , terza stagione della serie originale Amazon, disponibile dal 24 novembre.

, terza stagione della serie originale Amazon, disponibile dal 24 novembre. Hunter X Hunter, sesta stagione del telefilm nel catalogo prime dal 30 novembre.

Film da vedere su prime video a novembre 2021

Il visionario mondo di Louis Wain

Titolo che parla dell’eccentrico artista britannico, autore di quadri bizzarri, in grado di di cambiare la percezione delle persone nei confronti dei gatti. La vera storia di Louis Wain è disponibile per lo streaming sulla piattaforma di Amazon dal 5 novembre.

Sir Gawain e il cavaliere verde

Un fantasy epico, che riporta la storia del nipote di Re Artù e della sua avventura per affrontare il Cavaliere verde, un gigante che mette alla prova gli uomini. Insomma, un film storico, dove l’avventura non manca, da gustarsi a partire dal 16 novembre.

Queenpins – Le regione dei coupon

La stravagante commedia di una casalinga e della sua migliore amica, capaci di trasformare il loro hobby di raccolta coupon in una vera e propria truffa milionaria. Un film originale e disponibile nel catalogo di prime video dal 30 novembre.

Altri film in uscita su prime video

Se i titoli visti fin qui ancora non vi soddisfano, allora date un’occhiata alla lista degli altri in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon:

A man named Scott, film sul cantante Kid Cudi, disponibile dal 5 novembre.

film sul cantante Kid Cudi, disponibile dal 5 novembre. Queen e Slim , in uscita il 5 novembre.

, in uscita il 5 novembre. B3N: Respira , film documentario su Benjamin Mascolo, in esclusiva su Amazon a partire dal 12 novembre.

, film documentario su Benjamin Mascolo, in esclusiva su Amazon a partire dal 12 novembre. Emma , movie ambientato nell’Inghilterra del 1800, disponibile dal 22 novembre.

, movie ambientato nell’Inghilterra del 1800, disponibile dal 22 novembre. The Hunt, horror disponibile dal 22 novembre su prime video.

horror disponibile dal 22 novembre su prime video. L’uomo invisibile, titolo drammatico nel catalogo dal 22 novembre.

titolo drammatico nel catalogo dal 22 novembre. Waves – Le onde della vita, il racconto di una viaggio di famiglia particolare, da guardare dal 30 novembre.

Abbiamo visto l’elenco dei film e delle serie tv in uscita a novembre 2021 su Amazon prime video. Il catalogo di questa piattaforma si conferma ricchissimo, sia di contenuti che riguardano i personaggi dello sport che gli attori o i grandi nomi dello spettacolo. Ma non mancano le storie originali, come quelle riportate nelle fiction o le imprese storiche dei grandi nomi del passato.

