Nuovi film da vedere su prime video gratis in streaming. Ecco i migliori titoli: quando escono, trama, trailer e cast attori.

Quali sono i film amazon prime nuovi nel 2024? La maggior parte dei film del catalogo prime video sono gratis per gli abbonati. Quindi si possono guardare da tv o smart tv (ad eccezione dei film a noleggio). Ecco quali sono i migliori in uscita durante l’anno nuovo, di cosa parlano e chi sono gli attori protagonisti.

Pensati Sexy è uno dei film Amazon prime nuovi

La nuova commedia con Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Fabrizio Colica e molti altri. Nel film la protagonista è Maddalena, una donna di 30 anni con zero autostima, dopo l’ennesimo appuntamento andato male si convince di dove diventare sexy per cambiare la sua vita. Da quel momento grazie alle persone incontrate scopre le sue potenzialità di donna e scrittrice. Titolo da vedere su prima video a partire dal 12 febbraio 2024.

Road House

Titolo adrenalinico rivisitazione di un film cult anni 80 in cui l’ex lottatore dell’UFC Dalton (interpretato da Jake Gyllenhaal) diventa un buttafuori in un locale della Florida Keys. Ma ben presto quello che sembrava un paradiso si dimostra l’esatto contrario. Movie disponibile nel catalogo prime video in data ancora da definire.

Falla girare 2 – Offline

Sequel del primo fortunato film originale italiano, dove un gruppo improvvisato e variegato si improvvisa protettori dell’ultima piantina rimasta. Nel cast oltre a Giampaolo Morelli troviamo Ciro Priello, Fabio Balsamo, Desiree Popper e Valeria Angione. L’atteso titolo sarà disponibile su prime video nel 2024, in data da definire.

Bang Bank

Film comico italiano disponibile dal 3 gennaio 2024. Questo titolo racconta di un colpo in banca finito male, con un rapinatore che si allea con 2 ostaggi per sfuggire alla polizia. Tuttavia l’arrivo di una donna con le sue rivelazioni cambierà per sempre il corso delle loro vite. Titolo interpretato dai Ditelo Voi, Martina Stella, Pasqualina Sanna e altri attori.

Hildegart

Film original spagnolo basato su una storia vera, quella di Hildegart educata dalla madre Aurora per diventare la donna del futuro e una delle menti più brillanti di tutta la Spagna degli anni 30. La protagonista ci riuscirà, diventando anche uno dei riferimenti europei della sensualità femminile. Protagoniste del film in arrivo nel 2024 su amazon prime Najwa Nimri (de La casa di carta) e Alba Planas.

Gioco di ruolo

Film con protagonista l’attrice statunitense Kaley Cuoco (star di The Big Ban Theory) nei panni di Emma e nei panni di Devid. I due sono sposati e hanno una vita tranquilla, ma lei nasconde una vita segreta da sicaria. Quando lui la scopre i due decidono di rendere più piccante il loro matrimonio con un gioco di ruolo. Titolo disponibile dal 12 gennaio 2024.

Gli addestratori

Fra i film amazon prime nuovi c’è sicuramente un altro titolo i da non perdere nel 2024. Nel cast Lillo Petrolio, Geppi Cucciari e Giovanni Vernia, quindi come si può facilmente intuire dal cast di attori si tratta di una commedia italiana, con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino. Titolo disponibile in streaming su prime video nel corso del 2024.

Altri film amazon prime nuovi da non perdere

Se quelli visti fin qui non hanno attirato la tua attenzione, ecco altri 3 film da guardare nel 2024 su prime video:

Sebastian Fitzek’s Der Heimweg , film originale tedesco in arrivo nel 2024

, film originale tedesco in arrivo nel 2024 Il nemico , titolo amazon original in uscita il 5 gennaio 2024

, titolo amazon original in uscita il 5 gennaio 2024 Dobbiamo stare vicini, in esclusiva su prime video dal 10 gennaio.

Questi i film amazon prime nuovi che trovate nel catalogo e potete guardare gratis se siete abbonati. Oltre a questi nel catalogo trovare serie tv, show e perfino lo sport con le partite di Champions League sempre incluse con l’abbonamento prime.

