Billie Eilish in un’intervista spiega che ora sta meglio, ma che ai tempi del suo primo album aveva problemi mentali e soprattutto con il suo fisico. Problemi ora superati, e si dichiara “single e felice”.

Billie Eilish è ormai una popstar apprezzato da pubblico e critica in tutto il mondo. A soli 19 anni è una star molto stimata, non solo per la musica che fa ma anche per il suo originale modo di parlare di se stessa.

La giovane artista ha parlato spesso del rapporto conflittuale con il suo fisico, del perché copre il suo corpo con vestiti extralarge e dei problemi con le altre persone (che non cessano: anche di recente è stata vittima di bodyshaming). In una recente intervista al giornale statunitense Vanity Fair ha parlato, con la sua solita sincerità, di questo e di molto altro.

Billie Eilish: “Da adolescente non mangiavo, ho anche preso una pillola per dimagrire”

Spiega che ha iniziato “a indossare vestiti larghi per nascondere il mio corpo, che è anche il motivo per cui mi tagliavo. Ero in conflitto con la mia immagine. Non mangiavo, morivo di fame di proposito. Da adolescente ho anche preso una pillola per dimagrire, che però mi ha solo fatto fare la pipì a letto”.

Billie Eilish continua, raccontando il rapporto con il suo fisico: “Avevo un rapporto orribile con il mio corpo. Pensavo di odiarlo io, ma lo odiava anche la gente su internet”, ironizza infine, riferendosi appunto ai frequenti attacchi degli haters. Che, ricordiamolo, sono molti ma sono molti meno dei fan. La cantante infatti sta vivendo un periodo d’oro e sta conquistando cuori e classifiche di ogni paese.

Perché Billie Eilish nasconde il suo corpo, spiegato da lei Billie Eilish spiega perché si veste con abiti molto larghi, nascondendo del tutto o quasi il suo fisico.

Billie Eilish parla del malessere psicologico che viveva ai tempi del suo primo album

“Quando ho scritto le canzoni del mio primo album non stavo bene, in tutti sensi, anche mentalmente” confessa la cantante, che già in altre occasioni aveva toccato l’argomento. E dopotutto basterebbe aver letto i testi delle sue prime bellissime canzoni per capirlo.

Billie Eilish è stata brava però a trasformare questo malessere in arte e a trasmetterlo e comunicarlo a milioni di ascoltatrici e ascoltatori, spesso giovani e giovanissimi. In questo modo ha fatto capire che questo tipo di malessere può essere superato.

Chi è Billie Eilish, la giovanissima stella del dark pop. 5 cose su di lei Billie Eilish ha solo 19 anni ma le sue canzoni sono già in cima alle classifiche di Usa, Europa e Australia. Scopriamo chi è, la sua storia, le canzoni e curiosità sulla sua vita privata. La musica di Billie Eilish, una delle cantanti del momento, è difficilmente inquadrabile in un genere ben definito, i suoi […]

L’amore finito di Billie, che ora si definisce “single e felice”

Nell’intervista parla anche di una relazione sentimentale finita, che definisce “un parte importante della mia vita di cui nessuno sapeva” ma ormai finita. Anche se, ammette, “mi piacerebbe molto avere una persona accanto a me. Non allontano nessuna, però mi sento single e felice”.

Billie Eilish è stata innamorata (ma ora solo di sè e dei cavalli) Billie Eilish ha un fidanzato o una fidanzata? Se lo chiedono in molti. In un’intervista ha risposto di essere stata innamorata, ma non ora… Billie Eilish è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata non regalando molte perle ai giornali di gossip: preferisce parlare di sè nelle sue canzoni. Eppure in una recente intervista […]

Se gli ultimi due anni sono stati anni d’oro per la cantante americane – che molti vedono come la nuova vera stella del pop – il 2021 si annuncia come un anno chiave. Nuove canzoni, nuovi dischi, si spera nuovi concerti. Ricordiamo che una delle canzoni del momento è proprio sua, ovvero “Therefore I Am”, di seguito il video:

Vedi anche: