Fine scuola 2022. Quando termina l’anno scolastico regione per regione

Quando finisce la scuola 2022. Quanto manca alla fine delle scuole elementari, medie, superiori e materne. Date e calendario ultimo giorno di scuola in tutte le regioni.

Fine scuola 2022. A giugno si chiudono le scuole in tutta Italia e gli studenti potranno godersi le vacanze estive. Tuttavia la data dell’ultimo giorno di scuola varia a seconda delle regioni, in base al calendario scolastico 2021-2022 stabilito da ogni giunta. Vediamo allora quando chiudono le scuole caso per caso.

Quando finiscono le scuole 2022? Calendario regioni

Ecco la data di chiusura delle scuole primarie e secondarie, stabilita da ogni regione italiana:

Abruzzo: 8 giugno 2022

Basilicata: 8 giugno 2022

Calabria: 9 giugno 2022

Campania: 8 giugno 2022

Emilia Romagna: 4 giugno 2022

Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 2022

Lazio: 8 giugno 2022

Liguria: 10 giugno 2022

Lombardia: 8 giugno 2022

Marche: 4 giugno 2022

Molise: 8 giugno 2022

Piemonte: 8 giugno 2022

Puglia: 9 giugno 2022

Sardegna: 8 giugno 2022

Sicilia: 10 giugno 2022

Toscana: 10 giugno 2022

Trentino Alto Adige: 10 giugno in provincia di Trento e 16 giugno 2022 in provincia di Bolzano.

Umbria: 9 giugno 2022

Valle D’Aosta: 8 giugno 2022

Veneto: 8 giugno 2022.

Quanto manca alla fine della scuola 2022

Per capire quanto manca alle vacanze estive 2022, bisogna fare un countdown di fine scuola, ovvero un conto alla rovescia, calcolando giorni o settimane restanti da qui al termine dell’anno. Come abbiamo visto però ci sono delle differenze nella data di fine scuola 2022 fra le regioni. Fra nord e sud in alcuni casi, ma anche fra territori vicini fra loro in altri.

Le prime regioni dove l’anno scolastico termina in anticipo sono l’Emilia Romagna e le Marche, che hanno scelto sabato 4 giugno come ultimo giorno di scuola. La gran parte delle regioni ha scelto mercoledì 8 giungo per chiudere le scuole o i giorni immediatamente seguenti, ovvero da giovedì 9 (ad esempio in Calabria) a sabato 11 come nel caso del Friuli. Gli ultimi alunni ad andare in vacanza saranno quelli della provincia di Bolzano, dove la scuola finisce giovedì 16 giugno 2022.

Insomma, non esiste un calcolo uguale per tutte le regioni per sapere quanti giorni mancano alla fine della scuola. Tuttavia fra le prime e le ultime c’è una differenza al massimo di una settimana o 10 giorni nel caso di Bolzano.

Quando finisce la Materna 2022?

A differenze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, le scuole materne finiscono in data diversa. In questo caso però non ci sono differenze fra le regioni e da quel che risulta dai vari calendari, la scuola d’infanzia termina il 30 giugno 2022 in tutti i territori italiani. In altre parole viene rispettata la data inizialmente indicata dal Miur.

La scelta di far chiudere le istituzioni scolastiche frequentate dai più piccoli in data posteriore, oltre che garantire circa 20 giorni in più di lezione, permette alle famiglie una migliore organizzazione. I genitori potranno quindi coniugare la vita lavorativa con l’istruzione e la cura dei figli, pianificando poi successivamente come gestire i mesi seguenti. Magari con i campi estivi o in un altro modo, prima del ritorno a scuola previsto a settembre 2022 per il nuovo anno.

Queste in sintesi le date di fine scuola 2022 in tutte le regioni italiane. Ricapitolando nella maggioranza dei casi l’anno scolastico termina l’8 giugno per elementari, medie e superiori. Ma come visto alcune regioni finiscono in anticipo e altre più tardi, anche se non oltre la metà di giugno. Nelle scuole d’infanzia invece l’ultimo giorno di scuola è il 30 giugno per tutti.

