Bonus libri 2022-2023 Campania. Come richiedere il buono

Regione Campania bonus libri 2022/23. Domanda buono libri di testo scuole medie e superiori. Requisiti, Isee, graduatorie e quando viene pagato.

Bonus libri a.s. 2022 23. La Campania ha deliberato i criteri per la distribuzione dei contributi per l’acquisto libri di testo in favore di famiglie con redditi bassi. In particolare la regione ha definito i requisiti necessari agli studenti per accedere all’incentivo e le modalità di presentazione della domanda. Vediamo quindi cosa prevede il bando regionale per ottenere il voucher libro 2022 2023.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Chi ha diritto al buono libri 2022/23 Campania?

Questo incentivo permette di coprire le spese sostenute dalle famiglie meno abbienti con figli che frequentano le scuole in Campania. Nello specifico, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico regionale, possono richiederlo gli alunni:

frequentati scuole medie e superiori durante il nuovo anno scolastico in Campania

durante il nuovo anno scolastico in Campania facenti parte di nuclei familiari con Isee aggiornato fino a 13.300 euro.

Su quest’ultimo requisito, la regione chiarisce che sono due le fasce Isee individuate. La prima è quella compresa fra 0 e 10.633 euro ed è quella prioritaria, mentre la seconda va da 10.633,01 a 13.300 euro. In altre parole in base al numero di domande pervenute verranno rimborsati prima i nuclei familiari che rientrano nella prima fascia e poi quelli della seconda, fino ad esaurimento risorse.

Come richiedere il bonus libri Napoli e Campania

La regione ha ottenuto oltre 23 milioni di euro per finanziare questa misura per studenti. Tali risorse sono ripartite fra i vari comuni del territorio, come previsto dalla delibera di giunta n.365 del 7/7/2022. Questo significa che gli studenti in possesso dei requisiti devono presentare la domanda per il buono libri presso il proprio comune di residenza.

Quindi ad esempio se vivi a Napoli, devi fare richiesta a questo municipio, seguendo le scadenze e le modalità fornite dal bando comunale. Stesso discorso vale per Salerno, Benevento e le altre località campane. In altre parole ti consigliamo di verificare cosa prevede l’avviso pubblico del tuo comune, per presentare l’istanza con tutti i documenti necessari all’ottenimento delle cedole libraie per l’anno scolastico 2022-2023.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Quando arriva il bonus libri 2022 2023 Campania

L’importo erogato non può superare la somma totale spesa dalle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici. I comuni devono erogare questi buoni alle famiglie beneficiarie entro il 15 ottobre 2022, come si legge sul sito internet del Burc regione Campania. Per farlo, una volta raccolte tutte le istanze, provvederanno a pubblicare una graduatoria con i nomi dei destinatari ammessi al contributo.

Trovi qui tutte le altre indicazioni del bando regionale per ricevere il rimborso sul materiale didattico, disponibile anche in formato pdf da scaricare.

BUONO LIBRO 2022 2023 REGIONE CAMPANIA REQUISTI

In sintesi, la regione Campania ha fissato i criteri di ripartizione del bonus libri scolastici 2022-23. Gli studenti frequentanti e facenti parte di famiglie con Isee basso possono ricevere buoni o rimborsi fino all’ammontare della somma necessaria per acquistare il materiale didattico. Voucher o rimborsi accordati arrivano entro il 15 ottobre 2022.

VEDI ANCHE: