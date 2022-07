Bonus libri 2022 2023 Lazio e Roma. Modulo domanda

Bonus libri 2022-23 regione Lazio per studenti di scuole medie e superiori. Come richiedere il buono libri nel comune di Roma. Isee, requisiti e graduatorie.

Buoni libri 2022 2023. La regione Lazio ha emanato il bando per l’erogazione di contributi per la fornitura di libri scolastici e materiale didattico (inclusi pc e tablet) per gli studenti residenti nel Lazio. L’avviso è rivolto alle famiglie con Isee basso, che per l’anno scolastico 2022-23 possono ricevere agevolazioni e coprire del tutto o in parte i costi per l’istruzione dei figli.

Ecco allora a chi spetta il rimborso libri scolastici, come si presenta la domanda e quando arriva in base alle informazioni fornite dall’avviso pubblico regionale.

Requisiti bando bonus libri 2022-23 Roma e Lazio

Con determinazione n. G09172 del 13/07/2022 la giunta del governatore Zingaretti ha fornito le linee guida ai comuni del Lazio per l’erogazione del bonus libri scolastici 2022-23. In altre parole si potrà richiedere l’agevolazione per figli studenti al proprio comune, ma solo se si possiedono i seguenti requisiti individuati dalla regione:

Isee familiare valido fino a 15.493,71 euro

familiare valido frequenza all’anno scolastico 2022-2023 presso scuole medie o superiori

residenza nel Lazio.

La domanda di accesso al contributo permette di acquistare non solo i libri cartacei o digitali, ma anche notebook o tablet ad uso scolastico.

Inizio scuola 2022/23 Roma e Lazio. Quando cominciano le scuole

Buoni libro Lazio 2022-23 modulo domanda pdf

Per ottenere il buono libri scuola media, bisogna inviare il modulo di richiesta presente sul sito della regione Lazio. E’ possibile richiedere il contributo presso il proprio comune di residenza presente sul territorio del Lazio. Quindi il consiglio è quello di verificare le date entro cui fare domanda direttamente sul sito del vostro comune o in municipio.

Di seguito, fra gli allegati, trovate il modello in formato scaricabile già pronto. Vi basterà cliccare sulla voce “Allegato C – richiesta fornitura” per scaricarlo e completarlo inserendo i dati del richiedente, per poi utilizzarlo nella domanda al comune.

MODULO DOMANDA BONUS LIBRI LAZIO E ROMA 2022 2023

Alla richiesta bisogna allegare tutti i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti e le fatture dei pagamenti effettuati per l’acquisto del materiale didattico. Sono ammesse solo quelle erogate in formato elettronico. Possono firmare la richiesta gli studenti se maggiorenni o uno dei due genitori.

Graduatorie e beneficiari buoni libro Lazio

Dopo la presentazione delle richieste, i comuni redigono le graduatorie che individuano la lista dei beneficiari del contributo. In particolare i singoli municipi devono inviare le domande ammesse tramite procedura telematica entro il 15 ottobre 2022. Il tutto mediante il programma SICED.

Quindi, ricapitolando, il rimborso per l’acquisto di libri per figli studenti della regione Lazio, nel 2022-23 può essere richiesto da famiglie con Isee basso e gli altri requisiti previsti dal bando. La domanda deve essere inviata al comune utilizzando l’apposito modulo e gli altri documenti. Una volta individuati i beneficiari i comuni li inseriscono nella procedura SICED ed erogano il contributo.

