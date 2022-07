Bonus libri 2022/23 Emilia Romagna. Come richiederlo online

Bonus libri scolastici Emilia Romagna 2022 2023. Come ottenere il rimborso per l’acquisto di libri e materiale didattico. Isee, domanda e importi.

Bonus libri 2022 2023. La giunta regionale dell’Emilia Romagna ha approvato i criteri per la concessione del contributo sull’acquisto di libri per il nuovo anno scolastico. Destinatari dell’agevolazione sono gli studenti che fanno parte di nuclei familiari con Isee basso.

Vediamo allora nel dettaglio a chi spetta, come e quando fare domanda per l’agevolazione libri scolastici a.s. 2022-23 in Emilia.

Contributi libri scolastici 2022/23 Emilia Romagna, requisiti

Con la deliberazione n.1114 del 4 luglio 2022 la regione ha confermato il beneficio per gli studenti in difficili condizioni economiche, come nell’anno scolastico 2021-22. In particolare, secondo quanto previsto dalla giunta, i beneficiari di questo contributo sono gli alunni iscritti:

a scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero medie e superiori

a secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo accreditato

alle tre annualità di progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale presso organismi accreditati.

Inoltre lo studente deve:

avere un’età fino a 24 anni

far parte di una famiglia con Isee aggiornato fino a 15.748,78 euro.

Bonus libri 2022 2023 Emilia-Romagna, domanda online

Se si possiedono i requisiti previsti dal bando regionale, si può presentare domanda esclusivamente online sul sito scuola.er-go.it. L’istanza può essere inviata a partire dal 5 settembre e fino al 26 ottobre 2022.

Per accedere al portale online delle richieste, è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid. Mentre all’istanza bisogna allegare l’Isee familiare 2022, una mail e un numero di cellulare per le comunicazioni. Non serve invece dichiarare la spesa sostenuta per comprare i libri, visto che il rendiconto non è previsto.

Per favorire la compilazione delle richieste la regione metterà a disposizione apposite guide. Chi dovesse avere bisogno potrà comunque richiedere aiuto ad un caf per l’invio del modulo.

Bonus libri di testo Emilia Romagna quando arriva

Il beneficio previsto dalla regione consiste in un rimborso, come visto richiedibile dagli studenti con determinati requisiti. Al momento non è ancora chiaro quando arriverà questo contributo, ma sicuramente dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste, quindi dopo la fine di ottobre 2022.

Sono i comuni (o l’unione dei comuni) di residenza ad erogare il contributo per figli studenti. Per questo non esiste un importo fisso ad ogni beneficiario, ma la somma dipenderà dalle risorse disponibili e dal numero di domande valide arrivate. Per l’assegnazione dei contributi avranno priorità le famiglie rientranti nella prima delle due fasce previste dal bando, ovvero:

prima fascia: Isee da 0 a 10.632,94 euro,

seconda fascia: Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Qui trovate ogni altra informazione sul bonus per i residenti in Emilia e iscritti all’anno scolastico 2022-23.

Come visto il contributo libri di testo 2022/23 in Emilia Romagna spetta a studenti con Isee basso e altri requisiti previsti dal bando regionale. Il beneficio deve essere richiesto online, mentre l’importo assegnato sarà definito successivamente.

