Inizio scuola settembre 2022. Date calendario regione per regione

Quando inizieranno le scuole a settembre 2022? Da Nord a Sud, ecco le date del nuovo calendario scolastico 2022/23 in tutte le regioni italiane.

Quando inizia la scuola 2022 2023? Anche se siamo ancora in estate il countdown per l’inizio del nuovo anno scolastico è partito. Il primo giorno di scuola come di consueto arriva intorno alle metà del mese di settembre per gli studenti. Tuttavia ogni regione sceglie una data precisa in base al proprio calendario. Scopriamole caso per caso qui di seguito, per poi passare anche alle altre date da cerchiare in rosso, ovvero: ultimo giorno di scuola e festività.

Quando comincia l’anno scolastico 2022-2023?

Ecco le date di inizio scuola 2022/23 per tutte le regioni italiane, in ordine alfabetico:

Abruzzo: 12 settembre 2022

Basilicata: 12 settembre 2022

Calabria: 14 settembre 2022

Campania: 13 settembre 2022

Emilia Romagna: 15 settembre 2022

Friuli Venezia Giulia: 12 settembre 2022

Lazio: 15 settembre 2022

Liguria: 14 settembre 2022

Lombardia: 12 settembre 2022

Marche: 14 settembre 2022

Molise: 14 settembre 2022

Piemonte: 12 settembre 2022

Puglia: 14 settembre 2022

Sardegna: 14 settembre 2022

Sicilia: 19 settembre 2022

Toscana: 15 settembre 2022

Trentino Alto Adige: 5 settembre a Bolzano e 12 settembre 2022 a Trento

Umbria: 14 settembre 2022

Valle D’Aosta: 19 settembre 2022

Veneto: 12 settembre 2022.

Quando inizia la scuola materna 2022-23?

Abbiamo visto quando ricominciano le scuole in tutte le regioni d’Italia, dalla data di inizio scuola Lazio e Roma a quella di Milano e Lombardia e quant’altro. Il primo giorno individuato da ogni regione, vale per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, quindi anche quelle d’infanzia. L’inizio delle lezioni avviene lo stesso giorno pure per elementari, medie e superiori.

Come visto in generale, ad eccezione della provincia di Bolzano che anticipa il rientro in classe al 5 settembre, buona parte delle regioni inizia l’attività didattica lunedì 12. Altre invece, come ad esempio la Puglia hanno deciso di iniziare 2 giorni dopo, ovvero mercoledì 14. In alternativa il Lazio ha scelto giovedì 14 settembre per la prima campanella dell’anno. Ma c’è anche chi ha deciso di posticipare a lunedì 19 settembre l’avvio dell’attività didattica, ovvero Sicilia e Valle D’Aosta, che partono la settimana dopo rispetto a gran parte delle regioni italiane.

Fine scuola 2023, quando termina l’anno scolastico

Per quanto riguarda l’ultimo giorno di scuola, come nel caso del primo, ogni regione stabilisce una data diversa. Tutte ovviamente terminano nel mese di giugno 2023, solitamente poco prima o entro il 10 giugno. Così, ad esempio nel Lazio e in Lombardia, le lezioni finiscono l’8 giugno. Ma ci sono altre regioni italiane, come Piemonte o Sardegna che hanno deciso di terminare le scuole il 10 giugno 2023.

In questo caso però tali date riguardano solo le scuole elementari, medie e superiori. Infatti, le materne terminano sempre dopo, per consentire alle famiglie una migliore gestione dei tempi con il lavoro. Per le scuole d’infanzia l’ultimo giorno di scuola arriva praticamente ovunque il 30 giugno 2023 per quest’anno scolastico.

Calendario scolastico 22-23, ponti e feste

Abbiamo visto le date di inizio e fine scuola 2022/2023 regione per regione. Ma durante l’anno ci saranno diversi periodi di vacanze e in cui gli studenti potranno restare a casa. Ecco quelli previste dal calendario nazionale a.s. 2022-23:

1 novembre: festa di ognissanti

8 dicembre: festa dell’Immacolata

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: vacanze di Natale

dal 6 all’11 aprile: festività di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della Repubblica.

A queste date potrebbero aggiungersi ulteriori ponti o feste locali diversi, stabiliti in base alla scuola frequentata. In sintesi, dal 12 al 19 settembre tutti gli studenti italiani torneranno a scuola, con differenze da regione a regione. Viceversa la fine della scuola arriva per tutti entro il 10 giugno 2023, tranne che per le materne che finiscono il 30 giugno.

