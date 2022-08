Bonus libri 2022 2023 Veneto 200 euro. Quando fare la domanda

Bonus libri regione Veneto 2022/23. Come richiedere il rimborso per i libri scolastici ai comuni. Isee, requisiti e quando viene pagato.

Buono libri 2022-23. In Veneto la giunta Zaia con deliberazione regionale n.918 del 26 luglio 2022, ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi a studenti in possesso di determinati requisiti. Si tratta di un incentivo per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. Ecco quindi a chi spetta, come e quando richiederlo.

VEDI ANCHE: TUTTI BONUS 2022

Chi ha diritto al bonus libri 2022/23 Veneto

Come riporta l’avviso pubblico regionale, il contributo è concesso per l’acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici previsti nel programma di studio. In particolare hanno diritto a richiedere il rimborso sulle spese sostenute, le famiglie con figli studenti:

residenti nel territorio regionale

che frequentano scuole medie o superiori nell’anno scolastico 2022-23 (statali o paritarie)

con Isee aggiornato fino a 15.748,78 euro.

Con particolare riferimento alla soglia reddituale, la regione ha individuato 2 fasce economiche distinte, a cui assegnare importi diversi. Nel dettaglio:

per Isee da 0 a 10.632,94 €, l’importo è fino a 200 euro

nella fascia da 10.632,95 a 15.748,78 € spettano fino a 150 euro.

Rimborso libri scolastici Veneto 2022-23, date domanda

Chi possiede i requisiti previsti dal bando, può presentare istanza a partire dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 via web. Come si legge sul Bur ufficiale della regione Veneto per inviare la richiesta online, sul sito internet della regione nella sezione domanda del contributo, bisogna utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns.

Una volta completata la procedura, allegato i documenti per testimoniare la spesa sostenuta, bisognerà poi consegnare una copia della domanda al comune di residenza dello studente. Al suo interno deve esserci il numero identificativo rilasciato dal sistema operativo regionale.

Quindi potete informarvi presso il vostro comune di residenza per avere ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione di questo documento. Sarà in ogni caso possibile consegnare copia cartacea a mano oppure via PEC.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Bonus libri regione Veneto quando arriva

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande, i comuni provvederanno a valutare le istruttorie entro il 7 novembre 2022. Dopo questa data verranno comunicate le graduatorie con tutti i beneficiari individuati e arriveranno gli importi assegnati. Ricordiamo che le risorse della Regione Veneto per questa misura ammontano a 6.113.149,50 euro. Prioritariamente verranno assegnati i rimborsi ai richiedenti della fascia 1 e poi a quelli della seconda.

Di seguito ogni altra informazione su questo contributo per studenti, con bando e allegati disponibili anche in formato pdf da scaricare.

RIMOBRSO LIBRI SCOLASTICI 2022-23 REGIONE VENETO

Ricapitolando, gli studenti veneti che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado nell’a.s. 2022-23 possono ottenere un contributo per l’acquisto di libri. In base all’Isee il rimborso arriva fino a 200 euro e viene erogato secondo le graduatorie comunali, dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste.

VEDI ANCHE: