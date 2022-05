Saldi estivi 2022 Umbria quando iniziano. Date calendario

Saldi estivi 2022 in Umbria, data inizio e fine. Quanto durano gli sconti di fine stagione nella regione. Calendario, regole e vendite promozionali.

Saldi estivi 2022 regione Umbria. Per gli sconti stagionali d’estate, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, ha comunicato le date di inizio e fine periodo. Come di consueto i ribassi partiranno da luglio e proseguiranno nelle settimane seguenti.

Ecco allora nel dettaglio quando iniziano e quando finiscono i saldi 2022, secondo quanto stabilito dalla regione Umbria.

Inizio saldi estivi 2022 in Umbria, data

La giunta regionale umbra ai sensi della LR n.10/2014, art. 31 comma 7, ha stabilito come giorno di inizio saldi di fine stagione il primo sabato di luglio. La data corrispondente è quella del 2 luglio 2022, calendario alla mano.

A partire da questo giorno quindi tutti i residenti della regione e di città come Perugia, Terni, Assisi e via dicendo, troveranno prezzi scontanti nei negozi. Ovviamente anche chi si trova in vacanza in questa regione potrà approfittare dei ribassi per trovare un’occasione o fare un affare. Non solo per le vie dei paesi, ma anche nei centri commerciali.

Saldi estivi Umbria 2022, data fine e durata

Gli sconti di fine stagione in Umbria durano 60 giorni, come previsto dall’apposita legge regionale. Quindi, visto che l’inizio avverrà sabato 2 luglio, facendo un calcolo si può sapere anche quando finiscono i saldi estivi. Si tratta del primo settembre 2022, ultimo giorno disponibile per trovare ancora merce a prezzo ridotto.

In sintesi per 2 mesi durante questa estate ci saranno ribassi su abbigliamento, prodotti per la casa, tecnologia eccetera. Le percentuali degli sconti potranno variare dal 20-30% fino ad oltre il 50% a seconda dei periodi. Ma attenzione a non aspettare troppo prima di acquistare, perché potreste non trovare più ciò che desiderate.

Saldi 2022 Umbria, vendite promozionali e sconti

Abbiamo visto quando ci sono i saldi estivi 2022 in Umbria. Ma la giunta regionale ha definito anche le regole che riguardano le vendite promozionali. Si tratta di quegli sconti praticati dai commercianti su determinati prodotti, al di fuori del periodo dei saldi.

Nello specifico, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014 le vendite promozionali sono possibili durante tutto l’anno. Quindi non c’è alcun divieto di praticarle nei giorni precedenti l’inizio dei saldi estivi 2022. In altre parole anche a giugno sarà possibile trovare qualche offerta ad hoc nei negozi presenti in regione. Ma come visto i ribassi generalizzati partiranno solo il primo sabato di luglio.

Di seguito la comunicazione della regione Umbria rispetto al calendario degli sconti per il commercio.

Ricapitolando, i saldi estate 2022 in Umbria, iniziano il 2 luglio e finiscono il primo settembre. Le vendite promozionali invece sono sempre possibili, come stabilito dalla giunta regionale.

