Bonus dote scuola Fvg 2023. Domanda online, scadenze, Isee e quando arriva il contributo regionale per famiglie con figli studenti.

Bonus scuola Fvg 2023. La regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il bando che eroga contributi per gli alunni dell’anno scolastico 2022-2023. Destinatarie delle misure sono le famiglie, in possesso di determinati requisiti, che possono ricevere fino a 400 euro per l’abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastico dei figli.

Ecco allora a chi spetta questo contributo regionale per il diritto allo studio nel 2023, come fare domanda e quando arrivano i soldi.

Bonus scuola Fvg 2023 che Isee bisogna avere

I contributi per l’anno scolastico 2022-23 assegnati dalla regione riguardano la dote scuole e l’iscrizione alla frequenza di scuole paritarie. Come stabilito dall’avviso pubblico hanno diritto a richiedere il bonus le famiglie con:

un Isee annuo fino a 33.000 euro

una residenza nel territorio della regione Friuli

figli che frequentano scuole secondarie di secondo grado (ovvero le superiori).

Se si possiedono questi requisiti la domanda per la dote scuola vale anche per la borsa di studio statale. Ma in questo caso la soglia Isee è notevolmente più bassa (12.000 euro), mentre il contributo assegnato arriva fino a 200 euro.

Quando e come richiedere bonus scuola Fvg 2023

I genitori (mamma o papà) dello studente che frequenta una delle strutture scolastiche nella regione, possono inviare la domanda entro giovedì 11 maggio 2023. La richiesta si manda online sul sito internet www.ardis.fvg.it tramite il pulsante “dote scuola”. L’accesso si effettua utilizzando le proprie credenziali Spid (in alternativa con Cie o Cns) e l’invio si completa seguendo la procedura informatica.

Al suo interno bisognerà indicare tutti i dati necessari relativi alla scuola frequentata dal figlio studente. In allegato alla documentazione sarà necessario inserire la DSU, ovvero la documentazione con il documento Isee aggiornato al 2023.

Sullo stesso portale online si può richiedere anche il contributo per l’iscrizione e la frequenza di scuola primarie o secondarie di 1° e 2° grado. Quindi in questo caso riguarda elementari, medie e superiori. Requisiti e scadenze sono gli stessi della dote scuole, cambia solo la sezione del sito Ardis dove entrare per la richiesta.

Bonus scuola Fvg per studenti, importi 2023

L’ammontare del contributo forfettario della dote scuola è compresa fra 150 e 400 euro. Il suo importo dipende da:

distanza fra la scuola frequentata e la residenza dello studente

attivazione del servizio di comodato gratuito dei libri

anno di frequenza.

Come visto però sono inoltre disponibili borse di studio statali e contributi per le spese di frequenza e di ospitalità degli studenti. Per questo potenzialmente la somma totale può superare anche i 1.000 euro, a seconda dei requisiti posseduti, dato che sono cumulabili fra loro. Per approfondire meglio questi ulteriori incentivi per studenti potete consultare il sito ufficiale delle regione Fvg dove trovate novità e regole dei singoli bandi.

Quando viene erogato il bonus Dote scuola Fvg 2023?

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per il pagamento. Tuttavia la procedura per l’individuazione dei beneficiari avverrà dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste. Quindi a partire da metà maggio la regione inserirà i destinatari dei contributi all’interno delle graduatorie dote scuola Fvg.

Poi però potrebbero passare alcune settimane o mesi prima dell’effettiva erogazione ai nuclei familiari. Per avere maggiori certezze al riguardo bisognerà attendere nuove comunicazioni dalla regione.

Riassumendo, il bonus dote scuola Fvg 2023 spetta alle famiglie con figli studenti e si può richiedere online. L’importo fino a 400 euro è cumulabile con altri contributi scolastici, dalla frequenza fino alle borse di studio, ma solo se si possiedono i requisiti previsti dai bandi regionali.

