Bonus centri estivi 2023 regione Fvg, a chi spetta il contributo fino a 400 euro a figlio. Isee, come fare domanda, pagamenti e cosa include la dote famiglia.

Il bonus centri estivi torna in Friuli Venezia Giulia nel 2023, grazie alla dote famiglia che consente ai genitori con figli che frequentano i servizi educativi, di ricevere un contributo per sostenere le spese di frequenza.

Ma che Isee bisogna avere per ottenere l’aiuto e quali altri requisiti bisogna rispettare? Ne parliamo in questo articolo, in base a quanto indicato dalla regione, per poi passare alle modalità di richiesta e a quando arrivano i soldi.

Vedi anche: Bonus centri estivi 2023 Emilia Romagna 300 euro ogni bambino

Bonus campi estivi 2023 Fvg chi può richiederlo

I contributi per il pagamento di retta e frequenza dei centri estivi o di altri servizi educativi per i figli, rientrano nella cosiddetta dote famiglia regionale. Si tratta di un aiuto economico che possono richiedere i nuclei familiari che:

hanno un Isee minorenni aggiornato fino a 30.000 euro

minorenni aggiornato fino a hanno un figlio minore a carico

sono titolari della carta famiglia (da attivare presso il proprio comune)

sono residenti nella regione Friuli.

Oltre che per i campi estivi la dote può coprire le spese necessarie per attività di dopo scuola, babysitting, corsi di lingue, attività sportive, ripetizioni, servizi culturali e percorsi di educazione musicale o artistica, come specifica l’avviso pubblico. Si tratta quindi di un sostegno per i genitori.

Come richiedere il bonus centri estivi 2023 Fvg?

Per ottenere l’incentivo per i figli, bisogna inviare la domanda esclusivamente al comune di residenza. Quindi per esempio se vivete a Udine sarà al suo municipio che dovrete fare domanda, stesso discorso per Trieste, Pordenone e tutti gli altri presenti nel territorio regionale.

L’invio della richiesta avviene online sulla piattaforma carta famiglia del Fvg entro la scadenza prevista per il 31 dicembre 2023. Una volta completato l’accesso al servizio bisognerà riempire tutti i campi previsti dalla procedura e allegare alla richiesta:

copia del documento Isee 2023

tutta la documentazione delle spese sostenute per i servizi educativi del figlio, ovvero bonifici e ricevute in formato digitale durante il 2023.

Una volta fatto questo si completa l’operazione cliccando sul tasto “Invia richiesta” e dopo aver ricevuto conferma e numero di protocollo della domanda via mail.

Bonus dote famiglia Fvg 2023 importi e pagamenti

Alle famiglie ammesse alla procedura spettano 400 euro a figlio, per i nuclei residenti in questa regione da almeno 5 anni. Viceversa quelle che vivono nella regione da meno di 5 anni hanno diritto a un contributo di 200 euro. Inoltre è prevista una somma di 100 € se nel nucleo familiare c’è un componente disabile. E per il solo 2023, una somma aggiuntiva di 200 euro una tantum, per contrastare l’inflazione.

Tali somme vengono erogate solo se i richiedenti dimostrano di aver sostenuto queste spese o somme maggiori per i servizi necessari all’educazione dei figli, campi estivi compresi. Per quanto riguarda l’arrivo dei soldi, al momento non si conosce ancora la data del pagamento. Ma è probabile che ogni beneficiario ne riceva apposita comunicazione.

In sintesi, il bonus centri estivi 2023 della regione Friuli, rientra nella dote famiglia e spetta entro determinati limiti Isee e con un figlio che frequenta i servizi educativi. Per ricevere i 400 euro a bambino previsti dal contributo regionale bisogna fare domanda online ed essere titolari di carta famiglia, rilasciata dal comune di residenza.

Vedi anche: