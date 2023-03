Contributo fitti 2023 regione Emilia-Romagna, per i residenti in affitto risparmi fino a 2.000 euro. Che Isee serve e chi sono i destinatari dei nuovi aiuti per la casa.

Bonus affitto 2023, in Emilia Romagna la delibera regionale ha stabilito nuovi aiuti per gli affittuari residenti nei comuni della regione. Con il nuovo piano casa i beneficiari dei contributi per la locazione risparmieranno fino a 2.000 euro l’anno, ma non solo. Per fronteggiare l’emergenza abitativa dei cittadini sono stati stanziati 140 milioni di euro in totale, fra fondi regionali, nazionali e PNRR, per finanziare ulteriori interventi.

Cerchiamo allora di capire chi sono i destinatari dei contributi per l’affitto di casa, quanto si può risparmiare e da quando, secondo quanto stabilito dalla Regione.

Bonus affitto 2023 Emilia Romagna Isee e requisiti

I nuovi aiuti per l’affitto di casa riguardano determinate fasce Isee definite grigie. Vale a dire quelle che possiedono un Isee compreso fra 9.350 e 35.000 euro. Queste infatti non hanno requisiti sufficienti per entrare nell’edilizia pubblica, ma faticano a trovare una casa in affitto a prezzi contenuti, viste le attuali condizioni di libero mercato.

Per questo la regione finanzia i comuni per trovare alloggi, attualmente vuoti, da assegnare ai nuclei familiari rientranti in questa fascia. Il meccanismo prevede una tutela per il proprietario, a cui viene garantita l’eventuale morosità dell’affittuario, mentre per quest’ultimo c’è la garanzia di avere un contratto di locazione più basso di circa 2000 euro l’anno rispetto ai prezzi di libero mercato. In altre parole i soldi per coprire questi costi ce li mette la regione.

Contributi per l’affitto in Emilia Romagna nel 2023

Ma questa non è l’unica misura per agevolare l’affitto di casa in Emilia Romagna. Infatti, ne sono previste altre due:

uno sconto sul canone di locazione rinegoziato con il proprietario, fino a 1.500 euro l’anno , ottenibile solo rivolgendosi al comune di riferimento per cambiare il contratto di affitto in essere. Anche in questo caso i soldi ce li mette la regione, tramite il fondo per la rinegoziazione degli affitti. Ma solo in favore di nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro annui .

con il proprietario, fino a , ottenibile solo rivolgendosi al comune di riferimento per cambiare il contratto di affitto in essere. Anche in questo caso i soldi ce li mette la regione, tramite il fondo per la rinegoziazione degli affitti. Ma solo in favore di nuclei familiari con Isee fino a . Manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In questo caso sono 10 i milioni a disposizioni, al fine di sistemare riassegnare le abitazioni attualmente sfitte.

A questi si aggiunge il contributo affitti 2022 che i comuni emiliani al momento stanno assegnando tramite istruttoria, con beneficiari individuati mediante graduatorie. In questo caso si tratta di un rimborso sulle spese sostenute che può arrivare fino a 1.500 euro in favore degli inquilini.

Quando arriva il bonus fitto in Emilia?

Quindi in sostanza ci sono un mix di incentivi per favorire le famiglie bisognose di una casa in affitto nei comuni dell’Emilia Romagna. Grazie a questi nel 2023 i beneficiari con determinati valori Isee potranno risparmiare 2.000 euro sulla locazione oppure 1.500 euro a seconda dei casi. Inoltre, c’è la possibilità di ricevere un rimborso per le spese già sostenute in passato.

In breve, i residenti possono recuperare diverse miglia di euro sull’affitto di casa in Emilia-Romagna. Tuttavia è necessario avere determinati requisiti. Mentre termini e modalità di richiesta di accesso a questi nuovi contributi saranno comunicati prossimamente dalla regione o dai comuni. Quindi, se siete interessati potete tornare su questa pagina prossimamente, perché troverete le ultime novità sul bonus fitti regionale appena saranno comunicate.

