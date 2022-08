Bonus affitto 2022 Emilia Romagna e Bologna. Quando scade

Bonus affitti Emilia-Romagna. Come e quando richiedere il contributo affitto 2022 a Bologna. Requisiti, Isee, domanda online e graduatorie.

Bonus affitto 2022. La regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Si tratta di un aiuto rivolto ai residenti che vivono in affitto e con reddito Isee basso.

Concentriamoci allora su quanto previsto dall’avviso pubblico regionale: a chi spetta il l’incentivo affitti 2022, come fare domanda online e quando arrivano i soldi.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGEVOLAZIONI CASA E FAMIGLIE

Contributo affitto 2022 Emilia Romagna chi ne ha diritto

Secondo quanto previsto dalla delibera di giunta regionale n.1150, il bonus affitto 2022 spetta a famiglie:

residenti nel territorio regionale e in momentanea difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione

con un regionale contratto d’affitto

con Isee fino ad un massimo di 35.000 euro, ma con due fasce distinte.

In relazione al tetto Isee, il bando pubblicato sul sito internet della Regione Emilia specifica che sono previste due graduatorie distinte. La prima da 0 a 17.154,00 euro, la seconda da 0 a 35.000 euro, ma solo in presenza di un calo del reddito Irpef maggiore del 25%. Quindi è necessario dimostrare questa diminuzione delle entrate per accedere alla seconda fascia.

Bonus affitto 2022. Tutti i bonus di comuni e regioni

Quando scade il bonus affitto 2022 in Emilia?

Chi possiede i requisiti elencati, può presentare domanda online dalle ore 12:00 del 15 settembre fino allo stesso orario del 21 ottobre 2022. Quindi venerdì 21 ottobre rappresenta la data di scadenza per l’adesione al contributo affitti regionale.

Per presentare l’istanza bisogna utilizzare la piattaforma web regionale, a cui si accede tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Attenzione però, perché il comune di Bologna attiverà una propria piattaforma, quindi se sei residente nel capoluogo emiliano dovrai utilizzare questa piattaforma per richiedere il beneficio.

I cittadini potranno richiedere aiuto per la compilazioni al proprio comune. Inoltre, quando si invia la domanda bisogna aver già presentato la DSU con l’Isee aggiornato.

VEDI ANCHE: BONUS LIBRI 2022-23 EMILIA ROMAGNA COME RICHIEDERLO

Graduatoria contributo affitto 2022 Emilia Romagna

Una volta terminata la fase di raccolta delle richieste, quindi dopo la scadenza del 21 ottobre 2022, ogni distretto provvederà a stilare le graduatorie. All’interno di queste ci sarà l’elenco dei beneficiari ammessi al bonus affitti a Bologna e nelle altre città della regione.

Dopo la pubblicazione della lista dei destinatari, ci sarà l’erogazione del contributo. Con modalità ancora da definire, ma probabilmente tramite accredito bancario o postale. La giunta Bonaccini ha previsto un contributo fino a 3 mensilità e per un importo massimo totale di 1.500 euro. Di seguito ogni altra informazione utile, anche per i comuni, fornita dalla regione sul nuovo contributo di locazione 2022.

BANDO CONTRIBUTI PER L'AFFITTO 2022 REGIONE EMILIA ROMAGNA

Riassumendo, il bonus affitto 2022 Emilia Romagna e Bologna, spetta ai residenti in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, anche a causa delle conseguenze del covid. Per questo se rientrano entro determinate soglie Isee, possono richiedere online un contributo fino a 1.500 euro entro ottobre. I beneficiari vengono individuati tramite apposite graduatorie.

VEDI ANCHE: