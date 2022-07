Inizio scuola Emilia Romagna 2022-23. Data riapertura scuole

Quando inizia l’anno scolastico 2022/23 in Emilia-Romagna? Date e calendario scuole materne, elementari, medie e superiori in tutta le regione.

Inizio scuola settembre 2022. In Emilia Romagna la giunta del governatore Bonaccini ha definito il calendario dell’anno scolastico 22-23, individuando il primo e l’ultimo giorno di scuola, ma anche tutti i periodi di vacanza.

Ecco quindi le date di inizio e fine scuola 2022/23 a Bologna e su tutto il territorio, secondo quanto comunicato dalla regione.

Quando si torna a scuola in Emilia Romagna 2022-23

La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 15 settembre 2022 a Bologna, Piacenza, Parma e tutte le altre città dell’Emilia Romagna. Si inizia quindi esattamente a metà del mese e più precisamente in un giovedì, come deciso con apposita delibera dalla giunta regionale.

In questa data riapriranno sia le scuole primarie che quelle secondarie di primo e secondo grado. Detto in altri termini in questo giorno cominciano le scuole elementari, medie, superiori e d’infanzia. Tuttavia per queste ultime la regione prevede la possibilità di anticipare la data di avvio delle lezioni, nei limiti della normativa.

Quando finisce la scuola 2023 in Emilia Romagna

Le lezioni in Emilia Romagna terminano mercoledì 7 giugno 2023. Tale data riguarda le scuole elementari, medie e i licei, dove l’ultima campanella prima delle vacanze estive suonerà poco dopo l’inizio del mese di giugno. In virtù di questo la durata complessiva dell’insegnamento durante l’anno ammonta a 205 giorni.

Per quanto riguarda le scuole materne (frequentate da bambini da 3 a 6 anni) hanno la facoltà di posticipare la data di chiusura al 30 giugno 2023. Quindi in questo caso il numero complessivo di giorni di attività didattica è maggiore.

Calendario scolastico 2022/23 Emilia-Romagna, date festività

Durante l’anno scolastico sono previste diverse sospensioni delle lezioni, per la presenza di festività e/o ponti. Ecco allora le date da cerchiare in rosso sul calendario per gli studenti emiliani:

1-2 novembre: commemorazione dei defunti

8 dicembre: festa dell’Immacolata

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: festività di Natale

dal 6 all’11 aprile 2023: festività pasquali

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della Repubblica.

A questi giorni eventualmente potrà aggiungersi la festa del santo patrono che cade in data diversa a seconda del comune in cui si trova la scuola. Ricordiamo inoltre che le elezioni politiche 2022 si terranno il 25 settembre, quindi quasi certamente le scuole resteranno chiuse lunedì 26 per lo spoglio del voto. Al riguardo però si attende conferma. Di seguito invece tutte le date già individuate dalla regione per il nuovo calendario scolastico.

Queste le date di inizio e fine scuola 2022 2023 in Emilia Romagna. In breve, si parte il 15 settembre 2022 e si termina il 7 giugno 2023, eccezion fatta per le materne. Durante l’anno però ci sono diverse festività in cui gli studenti potranno restare a casa.

