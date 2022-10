Concorsi Emilia Romagna e Bologna 2022. 45 posti di lavoro

Concorsi pubblici Emilia Romagna. Ecco quali sono le offerte di lavoro disponibili a Bologna e in tutta la regione nel 2022.

Concorsi Emilia-Romagna, che lavori ci sono per diplomati e laureati? In questo articolo abbiamo raccolto le offerte di lavoro attualmente disponibili nella regione, con suddivisione delle proposte in base alle zone, da Bologna fino alle altre città.

Ci sono bandi non scaduti che riguardano professioni sanitarie, altre tecniche, amministrative e via dicendo. Vediamole di seguito.

Concorsi Bologna 2022

Partiamo con le posizioni aperte attualmente disponibili nella città di Bologna e provincia.

17 posti all’Università di Bologna

L’Università Alma Mater Studiorum offre 15 posti di lavoro nel settore amministrativo con competenze contabili e 2 in ambito tecnico scientifico. Queste le caratteristiche:

scadenza presentazione domanda: 2 novembre 2022

2 novembre 2022 livello di istruzione: diploma per le offerte di lavoro amministrative e laurea in materie scientifiche o ingegneria per i 2 posti del settore scientifico

diploma per le offerte di lavoro amministrative e laurea in materie scientifiche o ingegneria per i 2 posti del settore scientifico modalità di selezione: per concorso

per concorso tipo di contratto: a tempo indeterminato.

5 posti azienda unità sanitaria locale di Bologna

Sono ricercati 4 collaboratori di ricerca sanitaria e 1 medico di accettazione per l’Ospedale di Porretta Terme e l’Ospedale di Vergato. Di seguito le peculiarità dei bandi aperti:

presentazione domanda: entro il 27 ottobre 2022 sul sito internet www.ausl.bologna.it

entro il 27 ottobre 2022 sul sito internet www.ausl.bologna.it titolo di studio richiesto: laurea in professioni sanitarie o in medicina e iscrizione all’albo dei medici per la posizione da medico

laurea in professioni sanitarie o in medicina e iscrizione all’albo dei medici per la posizione da medico prove di selezione: per concorsi ed esami

per concorsi ed esami tipo di contratto: a tempo indeterminato.

Concorsi Piacenza 2022

Questi invece i lavori richiesti in questo momento a Piacenza e provincia.

8 posti Azienda pubblica di servizi alla persona

L’AZALEA ricerca 8 operatori socio sanitari categoria B, nel distretto di ponente. Questi i requisiti e le modalità per candidarsi ai posti di lavoro disponibili:

scadenza presentazione domanda: 23 ottobre 2022 sul sito internet dell’azienda

23 ottobre 2022 sul sito internet dell’azienda livello di istruzione: diploma e attestato di qualifica come operatore socio sanitario

diploma e attestato di qualifica come operatore socio sanitario modalità di selezione: per concorsi

per concorsi tipo di contratto offerto: a tempo pieno e indeterminato.

Concorsi Modena 2022

15 posti unione dei comuni modenesi area nord

Di questi 3 posti sono come istruttore direttivo tecnico al servizio dei lavori pubblici:

presentazione domanda: entro il 20 ottobre 2022

entro il 20 ottobre 2022 livello di istruzione: titolo di studio universitario in varie aree

titolo di studio universitario in varie aree modalità di selezione: per concorsi

per concorsi tipo di contratto: a tempo indeterminato.

In aggiunta sono presenti ulteriori 12 posti di lavoro nei comuni del modenese così suddivisi:

10 come operatori socio sanitari a Sassuolo

1 istruttore direttivo informatico nel comune di Mirandola

1 come esperto tecnico nel comune di Mirandola.

Assunzioni e concorsi pubblici Emilia Romagna 2022

Abbiamo visto in sintesi, requisiti e modalità di presentazione delle candidature ai concorsi pubblici disponibili ora nella regione Emilia. Ma sicuramente nelle prossime settimane ce ne saranno altre. Oppure potreste trovare delle offerte lavorative anche in città che non abbiamo riportato in precedenza, ad esempio a Ferrara, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Per conoscere tutti i posti di lavoro per laureati e diplomati in queste aree vi invitiamo a consultare i rispettivi siti dei comuni nelle sezioni bandi. In alternativa potete verificare le disponibilità sul sito della regione. Ma per non perdervi nulla su novità, concorsi e assunzioni in tutta Italia vi consigliamo di seguire la sezione lavoro di Donne sul web, sempre aggiornata con le ultimissime proposte.

