Bonus libri regione Umbria 2023-2024. A chi spetta il buono libro, che isee serve, come fare domanda ai comuni e quando arriva.

Il contributo libri di testo 2023/24 Umbria è stato approvato con deliberazione di giunta regionale del 7/08/2023. Con questo bonus la regione finanzia l’acquisto di libri e materiale didattico in favore di studenti che fanno parte di nuclei familiari con redditi bassi e altri requisiti previsti dal bando.

Ecco allora chi sono i beneficiari del contributo scolastico, come fare domanda e quando viene pagato in base alle informazioni fornite dalla regione.

Contributo libri di testo 2023/24 Umbria, chi ne ha diritto

In base a quanto previsto dal bando regionale, possono accedere all’agevolazione per l’acquisto di libri scolastici, gli studenti:

residenti in uno dei comuni della regione Umbria

iscritti all’anno scolastico 2023-24 alle medie o alla superiori

con cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno di lungo periodo

che fanno parte di famiglie con un Isee fino a 15.493,71 euro.

Per quanto riguarda il tetto al reddito l’avviso pubblico specifica che verrà data priorità alle famiglie con Isee più basso per l’assegnazione del contributo.

Domanda regione Umbria bonus libri 2023/2024

La richiesta di accesso al buono libri Umbria si presenta al comune di residenza entro il 3 ottobre 2023. Di conseguenza per conoscere termini e modalità di presentazione delle istanze bisogna verificare il contenuto di ciascun bando comunale.

Per esempio se vivete a Perugia le informazioni le trovate sul sito della città o presso gli uffici comunali. Stesso discorso per Terni, Gubbio e tutte le altre cittadine sparse sul territorio. L’importo del contributo è subordinato alla presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Potete approfondire ogni altro aspetto di questo incentivo leggendo il bando ufficiale presente sul sito della regione Umbria.

Pagamenti contributo libri di testo 2023/24 Umbria

Una volta arrivate tutte le richieste i comuni hanno tempo fino al 18 ottobre 2023 per comunicare alla regione la lista dei beneficiari. Di conseguenza dopo la scadenza per presentare la domanda si conosceranno le liste dei destinatari.

E dunque quando arrivano i soldi del contributo libri di testo 2023/24 Umbria? Dopo la comunicazione con i nomi degli ammessi, di conseguenza dopo il 18 ottobre, presumibilmente entro fino anno, la regione erogherà il pagamento dell’incentivo.

Riassumendo, il contributo libri di testo 2023/24 Umbria spetta a studenti di scuole medie e superiori, che fanno parte di famiglie con Isee basso. La richiesta del bonus sin invia al comune e i pagamenti arrivano dopo che la comunicazione dell’elenco dei beneficiari alla regione.

