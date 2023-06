Saldi in Sardegna 2023. Data inizio e durata saldi estivi a Cagliari. Calendario regionale degli sconti in estate.

Saldi Sardegna 2023, in estate iniziano a luglio, come da tradizione in questa regione. Tuttavia il primo giorno dei saldi estivi 2023 è stato posticipato rispetto all’anno scorso, a seguito della delibera della giunta del presidente Christian Solinas. Se la partenza è leggermente posticipata, la durata invece non cambia: fino a 2 mesi.

Concentriamoci allora su quando ci sono i saldi in Sardegna, ma anche quando finiscono e in quali negozi si trovano.

Quando iniziano i saldi estivi 2023 in Sardegna

Gli sconti di fine stagione cominciano giovedì 6 luglio 2023 a Cagliari e in tutte le altre località presenti sull’isola. Questa decisione è stata presa dalla giunta dopo una riunione fra l’assessorato del commercio, le associazioni di categoria e i consumatori.

Si tratta infatti di una data diversa dal solito e posticipata di qualche giorno, visto che la legge regionale prevede l’inizio dei saldi estate il primo sabato del mese. Ma quest’anno la scelta è stata quella di dare qualche giorno in più ai commercianti prima di applicare gli sconti. Quindi se avete programmato le vacanze estive in Sardegna, potete approfittare dei ribassi per fare qualche affare dal 6 luglio in poi. Ma occhio agli scioperi di mezzi e arei a luglio per evitare disagi, visto che per raggiungere l’isola sono necessari.

Data fine saldi estivi 2023 Sardegna

I saldi estate 2023 durano 60 giorni, come previsto dalle leggi regionali sul commercio. Di conseguenza i ribassi terminano domenica 3 settembre 2023. Residenti e turisti hanno quindi ben 2 mesi per gli acquisti nei negozi a prezzi convenienti durante le vacanze estive.

Per quanto riguarda le vendite promozionali sono vietate nei 40 giorni che precedono l’inizio ufficiale dei saldi estivi, secondo la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17. Questo significa che già ora e fino al 5 luglio i commercianti non applicheranno alcuna riduzione di prezzo sulla merce, in attesa di farlo durante i saldi della stagione estiva.

Outlet e negozi saldi Sardegna 2023

Detto del calendario dei saldi estate 2023 in Sardegna, passiamo ora a qualche consiglio utile su dove trovare le migliori offerte. In altre parole quali sono gli outlet e i centri commerciali sparsi sul territorio della regione Sardegna più belli, con un maggior numero di negozi che aderiscono ai ribassi, dove comprare scarpe, jeans, maglie, vestiti e quant’altro a prezzo di saldo. Ecco un breve elenco:

Sardinia Outlet village, a Sestu (Cagliari)

Bilu outlet, a Olbia (Sassari)

Porta Nuova, centro commerciale a Oristano

Centro commerciale Olbia mare

La Plaia centro commerciale, a Cagliari.

Questi solo alcuni esempi, ma trovate pure offerte imperdibili nei singoli negozi presenti per le vie delle città. Ad esempio Zara Cagliari oppure OVS e molti altri. In sintesi, i saldi Sardegna 2023 in estate iniziano giovedì 6 luglio e finiscono domenica 3 settembre. Due mesi di tempo per trovare l’occasione giusta e godersi l’estate facendo shopping.

