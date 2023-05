Saldi estivi 2023 Sicilia. Quando iniziano i saldi di luglio e quanto durano. Elenco negozi e outlet dove risparmiare in Sicilia durante l’estate.

I saldi iniziano a luglio 2023 in Sicilia, ma la giunta regionale finora ha previsto una data anticipata rispetto ad altre regioni italiane. Di conseguenza come già accaduto nel 2022 la regione siciliana sarà la prima a partire con gli sconti estivi. Inoltre è stabilita una durata che si estende fino a settembre, visto che sono molti i turisti in vacanza nell’isola anche in questo mese.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio il calendario dei saldi estate 2023 in Sicilia: quando cominciano e finiscono, ma anche info utili per gli acquisti.

Vedi anche: Inizio saldi estivi 2023 Lazio e Roma

Saldi estivi regione Sicilia 2023 inizio anticipato

Questa estate gli sconti in Sicilia cominciano il primo luglio 2023, lo prevede il decreto dell’assessore regionale alle attività produttive, firmato nel 2022 ma valido per 2 anni. Di conseguenza anche quest’anno i ribassi saranno disponibili nelle vetrine dei negozi di città come Palermo, Catania, Messina, Trapani e via dicendo dal primo giorno del mese. Peraltro questa data corrisponde a un sabato, giorno in cui tipicamente le persone hanno più tempo libero da dedicare allo svago e allo shopping.

Questa ad oggi la data di inizio saldi estate 2023 in Sicilia, tuttavia la giunta regionale potrebbe cambiarla con eventuali nuove delibere nei prossimi giorni. Ma al momento non ci sono comunicazioni in tal senso. In caso di modifiche vi aggiorneremo sulla data di partenza dei saldi, quindi vi suggeriamo di controllare spesso questo articolo.

Vedi anche: Bonus affitto regione Sicilia 2023 chi può richiederlo

Quando finiscono i saldi estivi in Sicilia?

I siciliani e i turisti potranno andare a caccia di occasioni fino al 15 settembre 2023. In altre parole la durata dei saldi arriva fino a 60 giorni, il che vuol dire che si possono applicare anche in settimane non continuative partendo da inizio luglio, a discrezione dei commercianti. Per chiarire meglio il concetto se gli sconti venissero applicati tutte le settimane dal primo luglio in poi, la scadenza arriverebbe il 31 agosto 2023. Scegliendo settimane non consecutive invece si può arrivare fino a metà settembre.

Non sono previsti divieti per le vendite promozionali, come stabilito dalla regione infatti sarà possibile applicarle fino al 30 giugno, ovvero il giorno prima dell’inizio dei saldi. Di conseguenza anche a giugno potrete trovare offerte specifiche su alcuni prodotti, ma se intendete raggiungere l’isola occhio agli scioperi di voli e treni per evitare disagi. In ogni caso per le percentuali di sconto più alte e generalizzate nei negozi bisogna aspettare luglio.

Saldi in Sicilia 2023 negozi, outlet e centri commerciali

Durante tutto il periodo dei saldi estivi in Sicilia, oltre che nei singoli negozi dei centri cittadini, sarà possibile approfittare delle offerte in alcune delle più famose catene commerciali. In particolare negli outlet oppure nelle gallerie commerciali che al loro interno includono molti negozi. Ecco un breve elenco dei punti vendita dove andare per gli acquisti in saldo:

Sicilia Outlet Village, situato a Agira (Enna)

Stock Family outlet Sicilia, a Nicosia (Enna)

Centro commerciali I Gabbiani, Giardini Naxos (Messina)

Centro Sicilia, situato a Misterbianco (Catania)

Centro Commerciale Forum, a Palermo

Centro commerciale Etnapolis, a Belpasso (Catania)

Ricapitolando, i saldi luglio 2023 in Sicilia iniziano il 1° del mese e durano fino al 15 settembre 2023. Mentre le vendite promozionali sono sempre possibili, fino al giorno che precede l’inizio degli sconti di fine stagione.

Vedi anche: