Inizio scuola 2023/2024 in Lombardia. Quando comincia la scuola a Milano a settembre 2023? Le materne in anticipo. Date, calendario e festività.

Quando inizia la scuola 2023 Lombardia? A settembre gli studenti delle scuole primarie e secondarie torneranno nella aule scolastiche sparse in tutta la regione. Da Milano a Brescia, passando per Bergamo, Cremona e tutte le altre città, negli asili e nelle scuole fino ai licei, riprende l’attività didattica dell’a.s. 2023-24. Ma attenzione perché le scuole materne anticipano l’inizio rispetto a tutte le altre.

Partendo da quando comincia, fino ad arrivare alla chiusura e ai ponti in programma, ecco dunque il calendario scolastico della regione Lombardia 23-24.

Data inizio scuola 2023 Milano e Lombardia

Nel rispetto della D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, le scuole materne iniziano il 5 settembre 2023 nella Regione Lombardia. Una settimana dopo, quindi martedì 12 settembre 2023 ricominciano le lezioni anche nelle scuole elementari, medie e superiori.

Ricapitolando ecco quando inizia la scuola 2023 Lombardia:

martedì 5 settembre: scuole d’infanzia

martedì 12 settembre: scuole superiori, elementari e medie.

Queste le date del primo giorno di scuola a Milano. Di conseguenze le vacanze estive 2023 terminano il 4 settembre per i bambini che vanno alle materne e l’11 settembre per gli alunni delle altre istituzioni scolastiche.

Quando finisce la scuola 2023-24 in Lombardia

Le lezioni finiscono l’8 giugno 2024 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stiamo parlando dei licei (tranne per chi deve sostenere l’esame di maturità), scuole medie o elementari. Fanno però eccezione le scuole d’infanzia, che terminano il 29 giugno 2024, vale a dire esattamente 3 settimane dopo tutte le altre.

Qui riassunte le date di fine scuola 2024 in Lombardia:

8 giugno: scuole elementari, medie e superiori

29 giugno: scuole d’infanzia.

Di conseguenza le vacanze estive 2024 iniziano dal 9 giugno o dal 30 giugno 2024 nel caso dei bambini che frequentano le materne.

Calendario scolastico regione Lombardia 2023/24: festività, ponti

Oltre alla date di inizio e fine anno scolastico, approvando il nuovo calendario didattico la regione Lombardia ha stabilito anche i giorni di vacanza distribuiti durante l’intera stagione degli studi. Ecco allora i giorni da cerchiare in rosso in agenda per gli studenti, visto che le scuole sono chiuse e possono restare a casa:

1° novembre – Tutti i Santi

– Tutti i Santi 8 dicembre – Immacolata Concezione

– Immacolata Concezione dal 23 dicembre al 6 gennaio – Vacanze natalizie

– Vacanze natalizie i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale

antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale dal 28 marzo al 2 aprile – Vacanze di Pasqua

– Vacanze di Pasqua 25 aprile – Anniversario della Liberazione d’Italia

– Anniversario della Liberazione d’Italia 1° maggio – Festa del Lavoro

– Festa del Lavoro 2 giugno – Festa della Repubblica Italiana.

A queste date si può aggiungere la festa del Santo Patrono, che arriva in data diversa a seconda della località presa in riferimento. Ricapitolando, quando inizia la scuola 2023 Lombardia e a Milano? Il 12 settembre, tranne che per le scuole d’infanzia che anticipano di una settimana il primo giorno di attività didattica. Durante l’anno sono previsti numerosi ponti e festività, con l’ultimo giorno scolastico in calendario l’8 giugno 2024 (il 29 giugno per le sole materne).

