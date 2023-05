Bonus auto regione Lombardia 2023. Nuovi incentivi per acquistare auto elettriche con o senza rottamazione. Come funzionano, requisiti, importi e come si chiedono.

Il bonus auto elettriche 2023 in Lombardia è stato approvato dalla giunta regionale e consente di acquistare veicoli a zero emissioni utilizzando gli ecoincentivi. Si tratta di contributi per chi compra una nuova automobile green, rottamandone una vecchia inquinante, ma in alcuni casi anche senza.

Ecco nel dettaglio quali sono, a quanto ammontano e a chi spettano gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche in Lombardia.

Incentivi auto regione Lombardia 2023, chi ne ha diritto

Con uno stanziamento da 12 milioni di euro complessivi, la regione finanzia i nuovi contributi per l’acquisto di auto ecologiche. Secondo quanto indicato dall’avviso pubblico, gli incentivi spettano alle persone fisiche per l’acquisto di nuove autovetture (o già immatricolate dopo il 1° gennaio 2022) di case costruttrici di veicoli categoria M1. Vale a dire in grado di garantire bassissime o zero emissioni inquinanti.

Il contributo viene concesso inoltre in presenza delle seguenti condizioni:

demolizione contestuale all’acquisto di una macchina inquinante (benzina fino a Euro 2 incluso e/o diesel fino a Euro 5 incluso) oppure per esportazione all’estero.

Prezzo di listino di acquisto di nuova auto non inquinante fino a 35.000 euro per la fascia fra 61-120 g/Km di CO2 oppure fino a 45.000 euro per veicoli con emissioni comprese fra 0-60 g/Km di CO2.

Applicazione di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di acquisto dell’auto ecologica. Oppure di almeno 1.000 euro anche senza rottamazione, ma solo per acquisto di auto elettrica pura o a idrogeno.

Acquisto dei veicoli in concessionarie autorizzate dalla regione Lombardia.

Bonus auto regione Lombardia 2023 importi

In presenza dei requisiti appena citati, chi acquista un autovettura a basse emissioni riceve un incentivo compreso fra 1.000 e 4.000 euro. L’importo dipende dalle emissioni dei veicoli acquistati per rinnovare il parco macchine. In particolare:

4.000 euro per le auto a zero emissioni di CO2, ciclo WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehic Procedure.

2.500 euro per emissioni di PM10 =60 g/Km di CO2

2.000 € per emissioni di PM10 tra 60 e 120 g/Km di CO2 (veicoli Euro 6d a benzina, a metano o GPL)

1.500 euro per emissioni di PM10 tra 60 e 120 g/Km di CO2 (veicoli Euro 6d diesel).

Insomma, lo sconto dipende dalle caratteristiche delle macchine acquistate. Per capirne di più potete affidarvi direttamente ai venditori abilitati che vi illustreranno caso per caso a quanto ammonta il contributo regionale.

Quando esce il bando rinnova veicoli regione Lombardia 2023

L’avviso pubblico con i termini e le modalità di presentazione delle richieste sarà pubblicato entro 90 giorni dall’approvazione della delibera regionale. Di conseguenza, visto che il via libera agli incentivi è arrivato a inizio maggio, il bando per esteso dovrebbe arrivare entro inizio agosto 2023.

Questo significa che al momento non è ancora possibile richiedere i contributi per comprare una nuova auto elettrica. Per conoscere la data di inizio della procedura bisogna attendere la pubblicazione del bando sul sito ufficiale della regione Lombardia. Presumibilmente poi l’istanza per l’accesso al contributo si presenterà tramite il concessionario in cui si acquista l’auto.

Visto che le risorse sono limitate il consiglio è quello di tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata per sapere da quando si potranno ottenere. Infatti, gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi, quindi conviene farsi trovare pronti. Intanto però conosciamo già requisiti, importi e quali macchine si possono acquistare con il bonus auto 2023 della regione Lombardia.

