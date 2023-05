Ogni quanto si paga il bollo auto? E cosa succede se pago in ritardo la tassa automobilistica? Regole, scadenze, esempi e come si paga il bollo regione per regione.

Il bollo auto è una tassa regionale da pagare periodicamente per i possessori di una macchina o di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico. Quindi non tutti devono pagarla. Ma ogni quanto si deve versare la tassa automobilistica? Quali sono le scadenze e cosa succede se non si paga?

Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge sul pagamento delle bollo e come si versa il tributo nel 2023 a seconda della regione di residenza.

Quando si paga il bollo auto? Scadenze

Si paga ogni anno, ovvero a cadenza annuale. Quindi se ti stai chiedendo come faccio a sapere quando devo pagare il bollo auto, la risposta è ogni 12 mesi. Ma entrando più nello specifico la data entro cui pagare è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. Per fare un esempio pratico se il tuo bollo scade nel mese di aprile, dovrai pagarlo entro il 30 maggio 2023.

Tuttavia ci sono delle scadenze prefissate in base al tipo di veicolo e alla data di immatricolazione. In particolare le auto con più di 35Kw di potenza (la stragrande maggioranza incluso quelle piccole) hanno 3 scadenze per il pagamento: aprile, agosto, dicembre.

Per chi invece ha appena acquistato una nuova macchina, il bollo si paga entro il mese successivo rispetto a quello dell’immatricolazione. Esempio: auto acquistata a maggio 2023, la tassa automobilistica è dovuta entro fina giugno.

Quanto costa e come si paga di bollo auto

L’importo del bollo cambia in base alla potenza del veicolo in tuo possesso, ma anche dalla regione di appartenenza. Quindi ad esempio il bollo auto regione Lombardia o il bollo auto Piemonte possono avere un costo diverso. In ogni caso sia sul sito dell’Aci che su quello dell’agenzia delle entrate, trovi strumenti per calcolare quanto devi pagare in base a dove vivi. Oppure puoi rivolgerti direttamente agli uffici ACI più vicini a casa tua per saperlo.

Il tributo regionale si può pagare: all’Aci, alle poste, presso gli ATM, le ricevitorie o i tabaccai convenzionati. In alternativa puoi scegliere il pagamento del bollo auto online, sul sito ufficiale dell’Aci una volta inseriti tutti i dati richiesti dalla procedura. Attenzione però perché in quest’ultimo caso devi prima verificare se la tua regione consente questa tipologia di pagamento, non tutte infatti lo permettono.

Cosa succede se non pago il bollo auto per 1 anno?

Il pagamento del bollo è obbligatorio per il semplice motivo di possedere un veicolo. In altre parole l’imposta è dovuta anche se la macchina di proprietà non viene usata. Di conseguenza il pagamento in ritardo o il mancato pagamento porta alle conseguenza previste dalla legge.

Pagando dopo 1 anno dalla scadenza all’importo viene applicata una multa pari al 30% della somma dovuta. A questa si aggiungono eventuali maggiorazioni dello 0,5% per ogni semestre di ulteriore di ritardo. Se il mancato pagamento è prolungato, dopo la notifica al diretto interessato, può essere disposto anche il fermo amministrativo dell’auto.

Pagando invece prima che passi un anno, te la caverai versando anche gli interessi previsti dal ravvedimento operoso, fino al 3,75%. L’ammontare degli interessi dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza, se sono pochi giorni può essere anche dello 0,1%, quindi poco significativo.

Abbiamo visto ogni quanto si paga il bollo auto in Italia per chi possiede un veicolo. Ma anche importi, come si paga e cosa succede in caso di ritardi. Per ogni domanda gli esperti economia di Donne sul Web sono a disposizione.

