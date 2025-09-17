Rottamazione quinquies: come funziona e quando ci sarà

Cos’è la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali: rateizzazione debiti fiscali, novità e approvazione nuova legge.

La rottamazione quinquies è un provvedimento che consente di pagare i debiti fiscali con l’agenzia dell’entrate a rate. Al momento è un disegno legge che il governo Meloni vuole approvare nella manovra finanziaria 2026. Vediamo allora a cosa serve questa legge e quando si farà, secondo le ultime news.

Rottamazione quinquies cosa prevede

La nuova rottamazione dei debiti fiscali punta ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica. L’iniziativa permette di regolarizzare i debiti con il fisco senza pagare sanzioni né interessi, offrendo un piano di rientro sostenibile e a lungo termine.

Il meccanismo prevede: la rateizzazione fino a 120 mesi: i debiti contratti tra il 2000 e il 2023 possono essere estinti in 10 anni, con pagamenti mensili. Quindi per fare un esempio: se un contribuente ha 12.000 euro di arretrati con l’erario, con questa nuova procedura può pagare 100 euro al mese per 10 anni (12.000/120) regolarizzando così la propria posizione, senza penalità.

Inoltre, secondo quanto previsto dal disegno di legge cavallo di battaglia di uno dei partiti al governo, in caso di ritardo di un pagamento il procedimento non decade. Solo dopo 7-8 ritardi nel saldare le rate la procedura si interrompe, offrendo così una maggiore flessibilità e serenità per i contribuenti.

Requisiti e condizioni della nuova sanatoria fiscale

Secondo le ultime news la misura non sarà aperta a tutti, ma solo a chi si trova in reale difficoltà economica. Queste le condizioni previste:

adesione selettiva : potranno accedere piccoli imprenditori in crisi, professionisti con calo di reddito e famiglie con ISEE basso . Restano esclusi i cosiddetti rottamatori seriali, cioè chi ha già usufruito di precedenti sanatorie senza saldare i debiti.

: potranno accedere piccoli imprenditori in crisi, professionisti con calo di reddito e . Restano esclusi i cosiddetti rottamatori seriali, cioè chi ha già usufruito di precedenti sanatorie senza saldare i debiti. Anticipo obbligatorio oltre i 50.000 euro : per chi deve più di 50.000 euro allo Stato, è previsto un acconto immediato pari al 5% del debito .

: per chi deve più di 50.000 euro allo Stato, è previsto un . Cancellazione automatica dei mini-debiti: le cartelle esattoriali inferiori a 5.000 euro verranno annullate d’ufficio. Secondo alcune indiscrezioni, la soglia potrebbe scendere a 1.000 euro.

Quando esce la rottamazione quinquies

Al momento non c’è ancora una data ufficiale sull’entrata in vigore del provvedimento visto che il testo della legge finanziaria deve essere ancora scritto.

Tuttavia una volta completata la procedura, partirà il solito iter in Parlamento per approvare la nuova legge di bilancio entro il 31 dicembre 2025. Questo significa che la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe diventare legge da gennaio 2026.

Rottamazione cartelle 2025 ultime notizie

In sostanza l’ultima rottamazione permette ai cittadini di pagare in comode rate i debiti con il fisco. Si tratta di una sorta di nuova pace fiscale spesso invocata da chi non riesce a pagare tutte le tasse in tempo o in un’unica soluzione. Il vantaggio delle rottamazioni riguarda la possibilità di pagare gli arretrati senza multe, sanzioni e con interessi spesso minimi (anche se in passato l’Upb ha sottolineato che il provvedimento alimenta l’attesa di condoni e rischia di avere un impatto negativo sulle entrate statali).

Il sistema delle rottamazioni viene utilizzato dallo Stato per recuperare quanti più crediti possibili per finanziare il bilancio pubblico, visto che come spiegato tante volte da Donnesulweb attualmente non ci sono soldi per i bonus, gli aiuti alle famiglie, la riforma pensioni o investimenti per la crescita. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Corte dei conti i debiti fiscali nel nostro paese ammontano fra 1.270 e 1.800 miliardi di euro. Una cifra enorme che richiede un intervento per ridurre lo stock di crediti statali e per questo può essere utile prevedere l’annullamento (o lo stralcio) dei debiti di importo più basso.

Quante rottamazioni delle cartelle esattoriali ci sono state?

In Italia ci sono state 4 rottamazioni delle cartelle, tutte concentrate nell’ultimo decennio. Ogni provvedimento è identificato con il termine latino in base alla progressione dell’edizione. In particolare:

Prima rottamazione: avvenuta nel 2016

rottamazione bis: nel 2017

rottamazione ter: nel 2018

rottamazione quater dal 2022.

Ora però chi ha un debito con il fisco attende di sapere se e quando potrà aderire alla rottamazione quinquies. Ma come sempre accade in questi casi bisogna attendere l’approvazione ufficiale delle legge da parte delle due camere in parlamento. Fino ad allora potrebbero ancora esserci modifiche al provvedimento.

