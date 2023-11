Calcolo Isee, come cambia con la legge di bilancio 2024 e perché sarà più facile ottenere bonus, aiuti e agevolazioni fiscali. Novità e differenze.

La manovra cambia l’Isee 2024 rispetto a quello precedente escludendo i titoli di stato dal calcolo e introducendo altre novità per famiglie e lavoratori. Di conseguenza sarà più facile ottenere le agevolazioni statali per redditi bassi. Ecco nel dettaglio che differenze ci sono rispetto al 2023 e quali documenti devi avere per aggiornare l’ISEE.

Calcolo Isee 2024: le nuove regole della manovra

L’Isee (il documento sulla situazione finanziaria familiare necessario per ottenere bonus e sostegno al reddito familiare) cambia nel 2024. La novità più significativa introdotta con la legge di bilancio riguarda i BTP esclusi dal calcolo fino all’importo limite di 50.000 euro. Si tratta quindi di un’agevolazione per i risparmiatori, che acquistando titoli di stato potranno abbassare il proprio Isee (visto che non rientreranno più nel patrimonio mobiliare, a differenze dei soldi presenti sul conto corrente).

In altre parole alle famiglie converrà comprare questi strumenti finanziari statali piuttosto che tenere denaro fermo sul conto bancario. Per il calcolo Isee 2023 infatti è stata considerata la giacenza media di tutti i conti corrente intestati ai membri del nucleo familiare. Ma dal 2024 utilizzando i risparmi per comprare titoli di stato l’Isee sarà più basso e sarà più facile ottenere le agevolazioni, come ad esempio il bonus spesa 2024 o altri aiuti economici.

Isee 2024 novità per le partite iva

L’altra novità introdotta dalla finanziaria 2024 riguarda esclusivamente i lavoratori con partita iva. Si tratta del concordato preventivo, tramite cui i contribuenti concordano con l’agenzia delle entrate il reddito che contano di ottenere nell’anno, sui cui pagare le imposte. Questo avrà un impatto sul calcolo dell’Isee 2024 e potrebbe consentire maggiori possibilità di accedere agli aiuti per Isee bassi.

Quando si deve fare il nuovo Isee?

Chiarite le principali novità incluse nel testo della manovra del governo Meloni, vediamo in breve le scadenze da rispettare. La nuova attestazione Isee si può richiedere dal 1° gennaio 2024, visto che il documento fatto nel 2023 scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Sarà possibile ottenere il documento in qualunque momento durante il 2024, ma il consiglio è quello di farlo il prima possibile per ottenere subito sussidi o agevolazioni. Come? Recandoti presso un caf e portando con te tutte le certificazioni necessarie. Trovi l’elenco aggiornato dei documenti per l’Isee 2024 sui siti dei sindacati oppure chiedendo di persona al centro di assistenza fiscale. Una volta inviata la pratica sarà l’Inps entro 10 giorni ad effettuare il calcolo e potrai accedere alle agevolazioni in vigore.

