Manovra finanziaria 2024. Cosa ha deciso il governo con l’approvazione della Nadef. Dalle risorse disponibili alle previsioni su tasse e pensioni. Ecco cosa sappiamo finora.

Il primo passo per la manovra economica 2024 è stato fatto con l’approvazione della Nadef da parte del Consiglio dei ministri. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è infatti necessaria per conoscere le risorse a disposizione per la finanziaria. In altre parole i soldi presenti nelle casse dello stato da destinare al taglio delle tasse, alle pensioni e alle agevolazioni del prossimo anno.

E quindi cosa prevede la NaDEF 2024? Quanto può spendere il governo Meloni e cosa farà? Vi diciamo quello che sappiamo finora in base a ultime news e previsioni di spesa.

Manovra economica 2024 Nadef, cosa contiene

La manovra Meloni potrà contare su circa 20 miliardi di euro. Una cifra che potrebbe salire a 23 o 25 miliardi se venissero trovate ulteriori risorse dal riordino delle agevolazioni fiscali o tramite il gioco del Lotto (l’esecutivo ha ancora tempo per riuscirci fino all’approvazione del testo della manovra di bilancio). In ogni caso si tratta di un valore più basso di circa 13 miliardi rispetto alla finanziaria dell’anno scorso. E’ quanto previsto dalla Nota di aggiornamento al Def varata in Cdm dal governo italiano.

Questo significa che i soldi da destinare alle misure della nuova legge di bilancio sono pochi. Di conseguenza l’esecutivo dovrà fare delle scelte, non potendo accontentare tutte le ipotesi avanzate dai partiti o mantenere molte delle promesse fatte in campagna elettorale.

Cosa vuole fare il governo nella legge finanziaria

Sulla base delle scarse risorse disponibili dopo l’approvazione della Nadef, ecco quali sono le principali misure che la premier Meloni vuole inserire nella legge di bilancio 2024:

proroga del taglio del cuneo fiscale , ovvero delle tasse sulla busta paga dei lavoratori dipendenti

, ovvero delle tasse sulla busta paga dei lavoratori dipendenti detassazione della tredicesima pensionati e della 13esima per i dipendenti

e della 13esima per i dipendenti nuovi incentivi per la natalità dei figli nelle famiglie

proroga di quota 103 e di opzione donna , ma senza attuare una vera riforma pensioni

e di , ma senza attuare una vera riforma pensioni aumento delle pensioni minime fino a 675 o 700 euro

fino a 675 o 700 euro taglio delle aliquote Irpef, ovvero le tasse sule reddito delle persone fisiche.

Manovra economica 2024 previsioni, cosa si farà e cosa no

Abbiamo visto cosa contiene la NaDef e quali sono le misure prioritarie che il governo vuole attuare. Ci sembra però giusto chiudere questo articolo provando a capire cosa si potrà fare davvero e cosa no, in base a quello che sappiamo finora.

Partiamo dal presupposto che le risorse individuate non consentono di fare tutto. Per esempio la proroga del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori ha un costo di circa 8-9 miliardi di euro, quindi buona parte dei fondi disponibili per la manovra. Tuttavia questa misura dovrebbe restare, ma potrebbe non consentire di avere abbastanza soldi per detassare le tredicesime di lavoratori e pensionati (in questo caso la spesa prevista sarebbe di altri 2-3 miliardi).

Quasi certamente invece ci sarà la proroga degli scivoli pensionistici quota 103 e opzione donna, visto che fare nuovi interventi sulle pensioni anticipate costerebbe molto di più. Quindi niente riforma pensioni nella manovra economica 2024 e la Legge Fornero resta. Le pensioni più basse invece dovrebbero essere adeguate al 100% rispetto all’inflazione, ma difficilmente cresceranno più di qualche decina di euro. Il taglio delle aliquote Irpef dovrebbe finalmente arrivare, ma per costare meno potrebbe essere attuato solo a partire da metà 2024.

Insomma, come avrete capito per ora ci sono solo tante idee, ma davvero pochi soldi per realizzarle nella manovra economia 2024, come ha certificato l’approvazione della Nadef.