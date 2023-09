Manovra finanziaria 2024. Ecco quali sono le ipotesi del governo Meloni su bonus, tasse e pensioni.

La manovra governo Meloni 2024 è ancora in alto mare come dichiarato dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Tuttavia ci sono nuove ipotesi sulle pensioni anticipate, sui bonus fiscali e sulle tasse. Ecco quali sono e cosa potrebbe cambiare nella legge di bilancio 2024 in base alle ultime notizie.

Manovra governo Meloni, proroghe e nuovi bonus

Per quanto riguarda incentivi e agevolazioni statali le prime intenzione dell’esecutivo sono le seguenti:

introduzione di un nuovo bonus carburanti per contrastare l’elevato prezzo della benzina ma solo per redditi bassi. Secondo le ultime news potrebbe valere 80 euro ed essere destinato solo a chi possiede la carta dedicata a te, ovvero le famiglie in difficoltà economiche. Mini rinvio delle scadenze del Superbonus, ma senza riproposizioni o potenziamento della misura che resta fra i bonus bloccati e sospesi da Meloni.

Non si conoscono invece ancora le intenzioni del governo sul rinnovo di tutti gli altri bonus 2023. Il motivo è che ci sono grossi problemi nel trovare le risorse necessarie per finanziare le misure.

Manovra governo Meloni pensioni donne

Le novità sulla pensione anticipata, che dovrebbero trovare spazio nel testo della nuova legge di bilancio, sono invece 3. La prima ipotesi riguarda l’età pensionabile donne, che potrebbe cambiare dall’attuale opzione donna alla già ribattezzata Ape donna.

Sarebbe uno scivolo per la pensione a 61 o 62 anni, ma anche con la possibilità di utilizzare la pensione integrativa per lasciare il lavoro a 64 anni. In questo caso il periodo necessario per arrivare a 67 anni, sarebbe coperto da un’indennità erogata dall’Inps.

Le altre 2 misure che sembrano certe sulla pensione, sono conferme di misure già in vigore. Vale a dire quota 103 (per andare in pensione a 62 anni con 41 di contributi versati) e Ape sociale che dovrebbero essere prorogate di un anno. Nessuna novità invece per la pensione di vecchiaia ovvero la Legge Fornero che, a dispetto delle promesse elettorali, resterà immutata anche nel 2024, sempre per mancanza di risorse nel bilancio pubblico.

Manovra economica 2024, novità ultima ora

Oltre alle news sulla manovra pensioni e sui bonus statali, c’è un’ultima novità che il governo vuole inserire nella finanziaria. Si tratta del taglio del cuneo fiscale, in particolare sulle imposte in busta paga dei lavoratori dipendenti, in difficoltà a causa dell’inflazione dei prezzi di beni e servizi molto alta.

Inoltre, per tutti (pensionati inclusi) si attende l’attuazione della riforma fiscale e l’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef con conseguente applicazione dell’aliquota minima del 23% ai redditi fino a 28.000 euro. In base alle ultimissime questa misura potrebbe trovare attuazione nel testo della legge di bilancio, riducendo le tasse ai redditi più bassi.

Queste ad oggi le 6 novità sulla manovra governo Meloni 2024. Ma sicuramente nelle prossime settimane ne sapremo di più, già a partire dalla scadenza del 27 settembre 2023, quando l’esecutivo presenterà la Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, con indicazioni su cifre e misure da attuare.

