Saldi estivi 2023 Piemonte e Torino, data inizio ufficiale. Quanto durano i saldi nei negozi e dove trovarli in tutta la regione.

I saldi estivi in Piemonte iniziano a luglio 2023, ma a differenza degli anni precedenti non il primo sabato del mese. La regione infatti ha stabilito ufficialmente una data successiva per l’inizio degli sconti di fine stagione, anche se di pochi giorni. Decise anche fine e durata dei ribassi.

Ecco allora il calendario dei saldi estivi 2023 a Torino e in tutte le altre città piemontesi, ma anche la lista dei negozi aderenti.

Vedi anche: Saldi estivi 2023 Lombardia quando ci sono i saldi a Milano

Inizio saldi estivi 2023 Piemonte e Torino data ufficiale

Questa estate i saldi in Piemonte iniziano giovedì 6 luglio 2023, lo ha deciso la regione con Deliberazione della Giunta 22 maggio 2023, n. 25-6925. Quindi in tutte le località della regione, a partire dal capoluogo ma anche a Novara, Vercelli, Alessandria e via dicendo, i ribassi saranno possibili a partire da questo giorno e non dal primo sabato di luglio, come in passato.

Questa decisione è stata presa dalla giunta, che considerava il primo luglio troppo presto per l’inizio dei saldi di fine stagione. Di conseguenza si inizia 5 giorni dopo, ma poi gli sconti proseguono per diverse settimane durante l’estate.

Vedi anche: Bonus scuola Piemonte 2023-24 come richiedere il voucher

Quando finiscono i saldi estivi 2023 in Piemonte

La durata dei saldi estivi 2023 in Piemonte è pari a 8 settimane, anche non continuative. In altre parole si potrà iniziare dal 6 luglio, ma poi potrebbe esserci uno stop a discrezione degli esercenti, previo accordo con i comuni. Tuttavia è probabile che vengano applicate in modo continuativo e in tal caso la fine dei saldi estivi arriverebbe il 31 agosto 2023.

Per quanto riguarda le vendite promozionali non sono consentite nei trenta giorni precedenti l’inizio degli sconti di fine stagione. Questo significa che dopo il 5 giugno 2023 nelle vetrine dei negozi non troverete più le offerte su determinati prodotti solitamente applicate dai negozianti, per esempio durante i saldi di primavera.

Saldi estate 2023 nei negozi e outlet del Piemonte

Abbiamo visto il calendario degli sconti di fine stagione, ora per avere un quadro più preciso passiamo a dove si possono trovare i saldi, fra negozi, centri commerciali e outlet. Ovviamente l’applicazione dei ribassi in primis li trovate nelle vetrine presenti nei centro città. Ad esempio per le vie o le gallerie commerciali di Torino, ma anche a Novara e così via. Qui negozi di marchi famosi come Zara, Mango o Ovs applicheranno percentuali di sconto fino al 50% e oltre a seconda del periodo.

Se invece preferite andare a caccia di affari e prezzi scontanti per outlet (dove trovate grandi firme della moda e non solo) oppure nei centri commerciali, ecco una lista di punti vendita che potrebbe fare al caso vostro:

Serravalle Outlet (in provincia di Alessandria) uno dei più grandi d’Italia dove sfruttare i saldi estivi 2023

uno dei più grandi d’Italia dove sfruttare i saldi estivi 2023 Torino Outlet village , a Settimo torinese

, a Settimo torinese Mondovicino Oultet , a Mondovì

, a Mondovì Area 12 Shopping center , a Torino

, a Torino Centro commerciale San Martino, a Novara.

Questi alcuni dei punti vendita migliori in assoluto per approfittare dei saldi estivi 2023 in Piemonte, ma ovviamente ce ne sono molti altri. In breve, gli sconti stagionali iniziano il 6 luglio 2023 a Torino e durano 8 settimane in totale. Vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

Vedi anche: