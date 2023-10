Regione Toscana contributo affitto 2023. Come richiedere il bonus affitti a Firenze e negli altri comuni toscani. Domanda online, Isee e pagamenti.

Il contributo affitto 2023 Toscana si può chiedere ai comuni della regione che hanno approvato il bando per il sostegno al pagamento della locazione. Il bonus affitto 2023 a Firenze è già disponibile, ma lo trovate anche in altre città toscane.

Ecco dove, chi ne ha diritto, come fare domanda e quando arrivano i soldi (fino a 3.100 euro) per pagare l’affitto di casa.

Vedi anche: Bonus affitto 2023 Lazio come chiederlo

Contributo affitto 2023 Toscana chi può chiederlo

L’erogazione del bonus affitti della regione avviene tramite bandi comunali. Questo significa che ciascun municipio approva un avviso pubblico in cui elenca tutti i requisiti necessari per ricevere il contributo affitto 2023 Toscana. Tuttavia bisogna sempre avere le seguenti caratteristiche:

essere cittadini italiani, UE o extra UE con regolare permesso di soggiorno

vivere in una casa in affitto (senza avere proprietà di altre abitazioni) in uno dei comuni della Toscana

avere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo

essere in regola con i pagamenti dei canoni.

Quello che cambia in base alle decisioni di ogni comune sono soglie Isee, tempi e modalità di richiesta. Per esempio il contributo affitto 2023 Firenze spetta alle famiglie con Isee fino a 16.500 euro. Di seguito come e quando richiederlo.

Vedi anche: Bonus affitto 2023 Campania Isee pagamenti

Domanda contributo affitto 2023 Firenze

La richiesta si può inviare online già da ora e fino al 20 novembre 2023 sul sito internet del comune di Firenze. A presentare l’istanza deve essere il membro del nucleo familiare titolare del contratto di locazione. Per completare la procedura servono le credenziali Spid, Cie o Cns e bisogna inserire tutta la documentazione richiesta, ovvero:

copia dell’attestazione Isee del nucleo familiare

copia del contratto di affitto regolarmente registrato.

Questo contributo non è cumulabile con la quota affitto Rdc o altri sostegni statali per pagare i canoni di locazione. Di conseguenza se percepite già aiuti per pagare l’affitto sarete esclusi dal beneficio comunale.

Quando arriva il bonus affitto Firenze 2023

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande, l’assegnazione avviene tramite la graduatoria contributo affitto Firenze pubblicata dal comune. In questo elenco la priorità spetta ai richiedenti con Isee più basso e vengono aggiunti destinatari fino ad esaurimento risorse (3 milioni di euro nel 2023).

Quindi se il vostro nome è presente in questo elenco riceverete l’accredito della somma spettante nel 2024. Le modalità di calcolo dell’importo sono indicate nel bando contributo affitto Firenze 2023 disponibile in formato pdf da scaricare.

Contributo affitto 2023 Toscana in quali comuni

Non solo a Firenze, ma il beneficio attualmente è disponibile in tanti altri comuni della regione. Ecco i principali:

Massa

Carrara

Lucca

Grosseto

Pistoia

Oltre a questi ce ne sono altri già pubblicati o che arriveranno (come ad esempio il contributo affitto Livorno). Per questo vi invitiamo a verificare nel vostro comune per sapere se c’è e come ottenerlo.

In sintesi, il contributo affitto 2023 Toscana si può richiedere ai comuni, da Firenze a Siena e tutti gli altri secondo le indicazioni di ogni bando. Spetta a famiglie che vivono in affitto e hanno un Isee medio-basso. Si chiede online e viene pagato fra fine 2023 e inizio 2024, a seconda dei tempi di erogazione stabiliti da ciascun bando comunale.

Vedi anche: