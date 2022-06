Bonus centri estivi 2022 Liguria. Fino a 900 euro per figlio

Bonus centri estivi Liguria per famiglie con figli. Come richiedere il voucher regionale campi estivi 2022. Importi, requisiti, domanda e graduatoria Filse.

Bonus centro estivo 2022. La regione Liguria ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare il contributo in favore delle famiglie residenti con figli che frequentano i campi estivi. Questo contributo serve a coprire parte delle spese necessarie per le rette delle strutture.

Vediamo quindi come funziona il voucher centri estivi 2022 in Liguria, come si ottiene e a quanto ammonta, secondo quanto stabilito dal bando regionale.

Regione Liguria bonus centri estivi 2022 requisiti

L’avviso pubblico stabilisce che possono richiedere il contributo, le famiglie residenti o con domicilio nella regione Liguria. Ma solo se possiedono i seguenti requisiti:

un Isee del nucleo familiare fino a 50.000 euro

un figlio di età fino a 17 anni che frequenta i campi estivi.

Inoltre, è previsto un aiuto specifico anche per i genitori o tutori legali di bambini o ragazzi ucraini fino a 17 anni, arrivati in territorio ligure dall’inizio della guerra.

Importi voucher centri estivi 2022 Liguria

L’ammontare erogato per le famiglie con figli, dipende dall’età e non solo. Ecco nello specifico l’importo settimanale spettante caso per caso:

fino a 90 euro per settimana di frequenza per bambini di età compresa fra 0 e 5 anni

per settimana di frequenza per bambini di età compresa fra 0 e 5 anni fino a 70 euro a settimana per bambini e ragazzi frequentanti di età compresa fra 6 e 17 anni.

Per i ragazzi Ucraini fino a 17 anni il contributo può arrivare fino a 150 euro settimanali perché include una quota di facilitazione linguistica.

Il voucher si può ottenere fino a 10 settimane. Questo significa che per i più piccoli fino a 5 anni che frequentano può arrivare ad un massimo di 900 euro. Deve essere richiesto un contributo per ogni settimana effettiva di frequenza, sarà quindi possibile richiederne fino a 10.

Bonus centri estivi 2022 Emilia Romagna 336 euro a figlio

Bonus campi estivi 2022 Liguria domanda Filse

Per le famiglie con più di un figlio minorenne che frequenta i centri estivi è possibile richiedere più voucher. In altre parole il bonus campi estivi della Liguria spetta per ogni componente in possesso dei requisiti.

Le istanze si possono presentare al Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) tramite il centro estivo erogatore del servizio. Per quanto riguarda le tempistiche, il bando indica due diverse finestre temporali:

la prima a partire dal 20 giugno e fino al 15 luglio

la seconda, dal 18 luglio fino al 10 agosto.

Contributo centri estivi Liguria, graduatorie e bando

L’erogazione del contributo avverrà tramite graduatoria, in cui verranno inseriti tutti i beneficiari, che hanno presentato apposita domanda. L’ordine di queste liste tiene conto di una serie di fattori, come ad esempio: Isee della famiglia, maggiori impegni dei genitori in attività lavorative o eventuali disabilità dei bambini o ragazzi.

Per approfondire ogni altro aspetto di questo contributo regionale per famiglie, potete leggere il bando regionale per esteso. Lo trovare qui allegato, tratto dal sito internet della regione Liguria e disponibile in formato pdf da scaricare.

BANDO VOUCHER CENTRI ESTIVI 2022 REGIONE LIGURIA

In sintesi, il bonus centri estivi 2022 in Liguria spetta per i nuclei familiari con figli fino a 17 anni in possesso dei requisiti Isee. Il contributo può arrivare fino a 90 euro settimanali fino a 10 settimane (per gli ucraini provenienti dalla guerra è prevista una quota extra). L’assegnazione dei voucher per il pagamento dei servizi avviene tramite graduatoria.

