Saldi estivi 2022 Marche. Data inizio e durata

Saldi estivi 2022 Marche. Quando iniziano e quanto durano gli sconti estivi. Date, calendario vendite di fine stagione in tutta la regione.

Saldi estivi 2022. Nelle Marche gli sconti iniziano il primo sabato di luglio, come stabilito con delibera n.1358 dalla giunta regionale. Visto il progressivo ritorno alla normalità, dopo gli ultimi anni condizionati dalla pandemia, questa estate i ribassi tornano ad animare i negozi a partire da luglio e nelle settimane successive.

Vediamo allora nel dettaglio le date di inizio e fine saldi estivi 2022, secondo quanto previsto dal calendario regionale.

Quando iniziano i saldi estivi 2022 nelle Marche?

L’inizio dei saldi nella regione Marche è previsto per sabato 2 luglio 2022. E’ quanto stabilito dalla giunta del presidente Francesco Acquaroli, con largo anticipo per consentire un’adeguata preparazione ai commercianti. Al tempo stesso i clienti hanno la possibilità di pianificare un acquisto nel periodo di applicazione dei prezzi ribassati, qualora lo volessero.

Questa data è la stessa indicata dalla conferenza delle regioni. Quindi le Marche si sono allineate a questa scelta, mentre altre regioni scelgono di anticipare o posticipare il giorno d’inizio degli sconti di fine stagione.

Quando terminano i saldi estivi 2022 Marche

La fine del periodo dei ribassi estivi, è fissata per il primo settembre 2022. In altre parole la durata del periodo arriva fino ai tradizionali 60 giorni rispetto alla data di inizio.

Durante questi 2 mesi estivi, solitamente caratterizzati da sole e caldo, i residenti della regione, ma anche i turisti, potranno approfittare degli sconti nei negozi. Dall’abbigliamento alla tecnologia ci si potrà sbizzarrire negli acquisti. Questo sia in città come Ancona o Ascoli, ma anche nelle località balneari o nei paesi sparsi in tutto il territorio.

Saldi estate 2022 Marche regole e vendite promozionali

Come comunica la regione sul suo sito internet, gli operatori che effettuano le venite di fine stagione, non sono obbligati a darne comunicazione preventiva al comune competente. Vale a dire quello in cui si trova il negozio o l’attività interessata.

In relazione alle vendite promozionali, gli articoli 49 e 51 della Legge regionale 22/2021, ne prevedono il divieto nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Questo significa che dal 2 giugno 2022 non si troveranno più offerte su determinate categorie di prodotti, come invece accade quando sono possibile le vendite promozionali.

Per ogni altra informazione su date, calendario e regole dei saldi di fine stagione nelle Marche, potete consultare la delibera regionale qui allegata.

DATE CALENDARIO SALDI ESTIVI 2022 REGIONE MARCHE

Riassumendo, i saldi estivi 2022 nelle Marche iniziano sabato 2 luglio 2022. La durata massima prevista è di 60 giorni, per questo la fine degli sconti è prevista per il primo settembre. Due mesi in cui si potranno fare acquisiti a prezzi vantaggiosi, con sconti molto alti in alcuni casi. Vendite promozionali invece vietate nei 30 giorni che precedono l’inizio dei ribassi.

