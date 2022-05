Saldi estivi 2022 Lazio e Roma. Data inizio e calendario saldi

Saldi estivi Lazio 2022. Quando iniziano gli sconti estivi a Roma e nel resto della regione. Data inizio e durata, calendario e regole sulle vendite promozionali.

Saldi estivi 2022. La regione Lazio ha definito il calendario degli sconti di fine stagione, indicando inizio luglio come avvio del periodo. Inoltre è stata definita la durata massima e le regole in tema di vendite per i negozianti.

Ecco quando arrivano i saldi 2022 Lazio, nella capitale e nelle altre località, ma anche quanto durano secondo le decisioni della giunta.

Inizio saldi estivi 2022 Lazio e Roma

I saldi estivi 2022 a Roma e nel Lazio cominciano il 2 luglio. E’ quanto deciso dalla giunta regionale guidata dal governatore Nicola Zingaretti. Questo provvedimento deve passare al vaglio della commissione sviluppo economico della regione, ma ormai la decisione è presa salvo novità dell’ultima ora.

L’inizio dei saldi estate 2022 Lazio avverrà quindi nel primo sabato di luglio, come già comunicato da diverse altre regioni italiane. L’indicazione di questa data era stata fornita dalla conferenza delle regioni e segna un ritorno alla normalità del calendario degli sconti, non più condizionato dalla pandemia. Insomma, è già partito il conto alla rovescia per l’avvio dei saldi a Roma e non solo. Gli amanti dello shopping non vedono l’ora.

Quando finiscono i saldi estivi 2022 Lazio?

Secondo la delibera approvata dalla giunta regionale, la durata dei saldi estivi sarà pari a 6 settimane consecutive. Facendo due calcoli, questo significa che gli sconti terminano il 13 agosto 2022.

Durante tutto il mese di luglio e per metà di quello di agosto, le tantissime persone che vivono in questa regione potranno fare acquisti a prezzi scontati. Ad esempio per le affascinanti vie del centro di Roma o nelle altre città della regione, da Latina a Frosinone e via dicendo. Chiaramente anche i turisti potranno approfittarne per fare qualche affare.

In relazione a questa decisione l’assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli ha dichiarato: “I saldi sono un momento di aumento dei consumi e sono certo che contribuiranno a dare nuovo vigore al commercio, per recuperare dalle difficoltà causate da guerra e pandemia“.

Saldi 2022 Lazio, divieto vendite promozionali

Nel calendario regionale dei saldi, è stato confermato anche il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio degli sconti di fine stagione estate 2022. Quindi durante il mese di giugno non si troveranno le tipiche offerte su alcune categorie di prodotti, ma bisognerà attendere l’inizio ufficiale dei ribassi.

Dal 2 luglio poi le percentuali applicate dai negozianti, potranno variare dal 20-30% fino al 50-60% o oltre in alcuni casi. Queste in sintesi le novità sui saldi estivi 2022 Lazio, quando iniziano e quando finiscono. Gli sconti cominciano il 2 luglio e durano per 6 settimane di fila. Le vendite promozionali sono invece vietate nei 30 giorni che precedono questa data.

