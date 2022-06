Saldi Zara 2022. Data inizio saldi estivi e sconti online

Quando iniziano i saldi estivi 2022 da Zara. Dai vestiti ai tacchi e sandali fino a borse e camicie. Ecco sconti e saldi Zara donna e uomo, nei negozi e online.

I saldi estivi di Zara nei negozi fisici iniziano sabato 2 luglio, praticamente in tutta Italia come previsto dal calendario dei saldi. Tuttavia online i ribassi potrebbero partire prima e anzi, sul sito internet di Zara Italia si trovano già sconti su abbigliamento, scarpe e accessori di questo marchio. Quindi ecco quali sono le offerte che puoi già trovare online, senza attendere l’inizio dei saldi estivi 2022.

Zara saldi estivi 2022 donna

Molte delle offerte che si trovano già sul portale online di Zara, riguardano l’abbigliamento femminile. Dall’abito da donna fino a vestiti, scarpe, shorts e quant’altro.

Partiamo dal modello vestito mini in misto lino, dai colori sgargianti. Lo trovate online da Zare con uno sconto del 42%. Ciò significa che rispetto al prezzo originario di 39,95 euro, ora ti costa solo 22,95 euro.

Non mancano poi sconti su altre tipologie di abiti, bluse, maglie e perfino shorts, ideali da indossare con il caldo estivo. Per quanto riguarda i tacchi, ecco le scarpe decollette con tacco in pelle color nero. Il modello è scontato del 40%, quindi se prima ti costava 59,95 euro ora lo paghi 35,95 euro.

Oltre a questi modelli, restando fra le calzature, si trovano sandali bassi, perfetti da indossare nelle calde giornate estive.

Zara saldi estivi 2022 uomo, sconti e promozioni

Non solo abbigliamento donne, ma anche Zara uomo offre già sconti del 40% su jeans, pantaloni, camicie, maglie scarpe eleganti e sportive. Vediamo alcuni esempi che puoi già acquistare a prezzo scontato.

Se cercate una camicia da poter indossare durante l’estate, comoda, ma regular fit, ecco il modello Seersucker. Attualmente è scontato del 42%. Il prezzo iniziale di 39,95 euro è ora diventato 22,95 euro.

Anche i jeans con modelli classici oppure con strappi, sono scontati all’incirca del 40% in vari modelli su Zara.it. Un occhio particolare poi alle scarpe, che d’estate hanno un ruolo importante per l’uomo. Puoi trovare le sneaker running, scontate del 33% al prezzo di 19,95 € (anziché 29,95€) perfette per chi pratica attività sportiva.

Ma ci sono anche modelli più classici per le cerimonie oppure i mocassini, che ormai sono diventati abituali per questa stagione, scontati intorno al 40%.

Saldi 2022 Zara bambini

E per i più piccoli? Zara ha pensato anche a loro. Infatti puoi trovare sul suo sito internet tanti vestitini estivi per le bambine, come questo modello con le margherite, scontato del 38%. Quindi mentre prima le pagavi 25,95 euro, ora puoi acquistarle a 15,95 euro.

Non mancano neppure scarpe, jeans e magliette, disponibili anche per i bambini a prezzi scontati fin da ora.

Insomma come visto i saldi estivi 2022 da Zara online ci sono già per donna, uomo e bambini. Anche se al momento gli sconti riguardano solo alcuni prodotti scelti, mentre quelli generali arriveranno fra qualche giorno. Nei negozi dal 2 luglio come detto, mentre online potrebbero arrivare anche in anticipo.

