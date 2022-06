Pandora saldi 2022. Che offerte ci sono per i saldi estivi

Pandora saldi estivi 2022, sconti online e in negozio. Bracciali, collane, orecchini e anelli in vendita promozionale da Pandora.

I saldi estivi 2022 nei negozi Pandora inizieranno probabilmente sabato 2 luglio 2022, come previsto dal calendario regionale degli sconti. Tuttavia nello store online trovi già da ora alcune offerte su braccialetti, collane e altre gioielli Pandora. Ma queste promozioni potrebbero aumentare fino a poche ore dall’inizio ufficiale degli sconti. Vediamo perché e quali sono quelle già in corso.

Quando ci sono i saldi estivi 2022 da Pandora

Sappiamo che il 2 luglio è la data di partenza dei saldi in Italia, quindi la regola vale anche per i negozi Pandora. Ma in base a quanto già accaduto in UK, alcune promozioni potrebbero arrivare anche prima. Infatti nel Regno Unito, i saldi estivi sono iniziati il 16 giugno 2022, ma già dal giorno prima sono stati annunciati promozioni e sconti fino al 50% sulla pagina ufficiale Facebook di Pandora. Quindi lo stesso potrebbe accadere in Italia.

Insomma, se non vuoi attendere la giornata di sabato per iniziare gli acquisti, il consiglio è quello di tenere d’occhio il sito e i mezzi di comunicazione di Pandora nelle prossime ore, per non lasciarti sfuggire nessuna occasione.

Braccialetti pandora saldi estivi 2022 online

Ma attenzione perché già ora nel negozio online di Pandora trovi sconti su bracciali, orecchini e altri gioielli. Con percentuali non ancora altissime, ma sicuramente interessanti. Ecco qualche esempio.

Il Set bracciale notte di Mezza estate è scontato di 37 euro attualmente. Quindi se prima lo pagavi 166 euro, ora può essere tuo a 129 euro.

Collane Pandora 2022 in offerta

Se invece preferisci una collana Pandora, c’è il Set Collana I tesori del mare, scontato di 24 euro. In pratica a dispetto del prezzo iniziale di 113 euro ora ti costa 89 euro.

Oppure puoi optare per la collana Il Viaggio dei miei sogni, scontato di 29 euro, ovvero in vendita da 138 a 109 euro. Ma sul sito internet trovare anche numerose offerte su orecchini, portachiavi e anelli Pandora, con ribassi sempre nell’ordine di 20-30 euro a seconda dei casi.

Insomma, anche se non si tratta ancora di una svendita, attualmente su Pandora online trovi alcune promozioni. In attesa che comincino i saldi estivi 2022 veri e propri e che gli sconti diventino generali, specie nei negozi fisici.

