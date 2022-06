Carpisa borse saldi 2022. Quando iniziano i saldi estivi

Saldi Carpisa 2022. Da borse e valigie ai portafogli, ecco gli sconti. Le date di quando cominciano e finiscono i saldi estivi Carpisa nei negozi e online.

Saldi 2022 Carpisa. Borse ma non solo, fra i prodotti più desiderati di questo marchio con l’arrivo degli sconti. Sappiamo che nei negozi fisici di Carpisa arriveranno il primo sabato del mese di luglio, mentre online si trovano già alcune offerte. Vediamo allora quali sono le migliori occasioni per comprare già da ora senza attendere l’inizio dei saldi nella tua regione.

Saldi estivi 2022 Carpisa: data inizio e durata

Nei negozi di Carpisa presenti nelle varie regioni italiane, i saldi cominciano il 2 luglio, come previsto praticamente in tutti i territori. La durata invece cambia da regione a regione, ma in linea di massima varia fra 45 e 60 giorni, quindi fino a metà o fine agosto 2022.

Come detto però, se non volete aspettare queste date per andare in negozio, nello store online di Carpisa trovate già qualche occasione. Ci sono infatti già sconti fra il 20 e il 30% su valigie, borse moda e portafogli. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Saldi Carpisa 2022 valige e borse

Con l’arrivo dell’estate la voglia di vacanza si fa sentire eccome. E allora, per avvicinarsi nel modo giusto al momento delle ferie, ecco gli sconti su valigie e trolley presenti online nello store di Carpisa.

Il Trolley S semirigido-easy revolution, è scontato del 30%. In pratica rispetto al prezzo iniziale di 99,95 euro, ora lo paghi 69,95 €, con uno sconto di 30 euro. Le dimensioni di questa borsa da viaggio sono 35.5 x 48 x 21 cm, quindi ideali anche da portare in aereo.

Per chi ha bisogno di borse più sportive, c’è anche il modello Sharp Contrast, scontato del 50%. In pratica prima del saldo costava 60 € ora invece 30 euro. In questo caso parliamo di borse adatte a chi fa attività sportiva, padel ma non solo.

Queste al momento le offerte disponibili sulle borse, per quelle sugli altri modelli bisognerà attendere l’inizio degli sconti in negozio. Salvo che non arrivi qualche altra promozione online prime del 2 luglio.

Carpisa saldi 2022 portafogli donna

Sempre nello store di Carpisa c’è un’offerta sui portafogli: uno sconto del 30% su tutti modelli acquistando almeno un articolo a prezzo pieno. In pratica comprando una borsa, ma anche un trolley o un accessorio si otterrà uno sconto del 30% sull’acquisto di un portafoglio, fra i tanti modelli disponibili da Carpisa. In caso di acquisto di 2 portafogli lo sconto del 30% viene applicato sul meno caro.

Per fare un esempio se acquisti una borsa a tracolla o una a mano libera, attualmente in vendita prezzo pieno, ottieni il 30% di sconto su un portafogli. Quindi invece di 30 euro lo paghi 21 € e così via. Infine, iscrivendoti alla newsletter di Carpisa potrai avere il 15% di sconto sul tuo prossimo acquisto, come si legge sul sito internet di Carpisa.

Insomma, anche se i saldi estivi 2022 non sono ancora iniziati nei negozi Carpisa, in quelli online ci sono già sconti su borse, valigie e portafogli.

