Zara Studio vestiti e tailleur la collezione estate 2022

Zara Studio, vestiti scarpe tailleur, camicie con pizzi balze, tutti in bianco e nero con righe e stampe. Ecco la nuova collezione primavera estate 2022

Zara Studio estate 2022 è una collezione in edizione limitata da non confondere con la nuova linea di vestiti e accessori che troviamo nel catalogo Zara Basic. Vediamo quali sono le prime novità abbigliamento Zara Donna per la stagione calda

Zara Studio vestiti estate 2022

Presentata da un cast di modelle top fotografate da Stefven Meiseil, la nuova collezione Studio di Zara contempla una palette cromatica in bianco e nero e tanti bijoux argentati dallo stile vintage. Tra gli abiti estivi spicca questo vestito lungo abbellito da volant e applicazione di pizzo a contrasto. Costa: 149,00 euro

Sempre estivo in stile retrò, è l’abito midi bianco scollato e senza maniche con orlo asimmetrico e volant da abbinare agli stivaletti estivi neri e a una cintura in vita semre black. Prezzo dell’abito: 129,00

Zara Studio tailleur pantaloni

In tema di tailleur con pantalone, in questa collezione li trovate solo eleganti in tessuto bianco damascato e abbinato ad una camicetta in pizzo con collo alto. Non è il capo più adatto per presentarsi ad una cerimonia, ma può diventarlo per chi cerca l’abito economico per un matrimonio civile. I prezzi di questo completo vanno dai 129 euro del blazer, ai circa 80 per il pantalone a cui dovete aggiungere circa € 60 per la camicetta.

Camicie Zara donna

Tra i pezzi migliori, più versatili e più venduti di questa limited collection Zara Studio, ci sono le camicette in seta con pizzo e volant oppure realizzate in lino e rifinite sempre in pizzo e merletti. I prezzi delle camicie sono di circa 80 euro

Completano la collezione Zara Studio i tanti accessori in edizione limitata come anelli o orecchini con perle ma a prezzi accessibili. Discorso a parte invece per le scarpe moda e borse estive proposte sempre in pelle nera e i cui prezzi sfiorano i 200 euro.

Questa è la prima collezione in edizione limitata per l’estate 2022 del catalogo Zara donne, tuttavia il marchio d’abbigliamento come noto lancia una nuova linea di abiti e accessori circa ogni mese, quindi ci saranno altre novità in arrivo.