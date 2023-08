Lo stile intramontabile di Roger Federer si esprime nella nuova collezione abbigliamento UNIQLO creata insieme allo stilista JW Anderson. Foto abiti e cifre del contratto fra Federer e Uniqlo

Il tennista Roger Federer otto volte campione di Wimbledon si è ritirato lo scorso anno dalle competizioni sportive, ma resta comunque una vera icona di stile per gli inglesi e per gli tutti amanti del tennis nel mondo.

Dal connubio fra sport e stile nasce la nuova collezione UNIQLO, brand di cui Feder è global ambassador. Vediamola insieme.

Federer UNIQLO Collezione 2023

Tra tute, giubbotti e accostamenti di colori, azzeccati la linea LifeWear di UNIQLO è concepita per coloro che apprezzano l’eleganza nell’abbigliamento sportivo.

La nuovissima collezione del marchio giapponese, frutto di una collaborazione con Federer, presenta una varietà di capi maschili e alcuni pezzi femminili. Nel complesso, si tratta di uno stile adatto a coloro che non sono vincolati da abiti formali, ma è al tempo stesso perfetto per il tempo libero.

Insomma, anche se non avete mai preso una racchetta in mano, questa linea d’abbigliamento realizzata da Roger Federer in collaborazione con lo stilista Jonathan Anderson riflette lo stile elegante e sofisticato del tennista al di fuori del campo, e come tutti i prodotti di questo marchio, viene venduta a un prezzo accessibile.

Federer e UNIQLO un contratto da milioni di dollari

Non è una novità che atleti famosi firmino contratti di sponsorizzazione; prendiamo ad esempio Cristiano Ronaldo, che nonostante abbia la sua linea CR7, rimane uno degli atleti più pagati. Ma se parliamo di icone di stile nel mondo del calcio, Beckham rappresenta l’eccellenza con il suo stile sia negli abiti che nella cura dei capelli.

Tuttavia, il tennis è uno sport che esprime eleganza e raffinatezza in modo particolare. Non è un caso che il nostro Berrettini sia il volto di Hugo Boss Uomo. Ma il contratto tra Federer e Uniqlo,vale davvero un mucchio di soldi.

Sembra che le sponsorizzazioni più ricche tra i marchi di abbigliamento e gli sport siano concentrate proprio nel tennis. L’accordo tra l’ex tennista e il brand giapponese ne è un chiaro esempio. Secondo quanto riportato dal Guardian, il contratto di Federer con Uniqlo ha una durata di 10 anni e vale una cifra pari a 300 milioni di dollari. Inoltre, l’ex campione ha altri accordi di sponsorizzazione che, comunque, gli garantiscono una discreta tranquillità economica

E infine, la collezione Federer Uniqlo sarà in vendita dal 4 e 5 settembre 2023 prima sul sito ufficiale e poi nel negozio di Milano centro.