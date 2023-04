Mugler per H&M è la nuova collezione vestiti e accessori creata dalla maison francese per il marchio moda low cost. Quando esce, quanto costa e le foto degli outfit.

H&M x Mugler è l’ultima novità del marchio moda svedese che celebra uno dei più grandi stilisti francesi con una collezione di abiti femminili e maschili ispirata ad alcuni degli abiti più iconici creati dal geniale stilista Thierry Mugler.

In aggiunta ci sono anche alcuni vestiti delle collezioni più recenti di Mugler, molti dei quali rispecchiano le ultime tendenze moda donna che prediligono abiti sexy trasparenze e cut out.

Ecco intanto tutti gli abiti e a seguire i prezzi di questa collezione di abiti firmati a basso costo

H&M Mugler collezione

Sono più di 30 gli oufit di questa collezione di Thierry Mugler per H&M di cui la maggior parte sono dedicati all’abbigliamento donna.

Abiti stretti e corti con ritagli sexy, tute aderenti, corsetti, giacche avvitate con spalle larghe, tailleur, ma anche jeans a vita bassa abbinati al body e soprabiti, oltre a gioielli e accessori, sono i capi d’abbigliamento che troverete in vendita sul sito ufficiale e nei negozi di H&M a breve.

H&M x Mugler quando esce

l’uscita di questa attesissima collezione è prevista per il giorno 11 maggio 2023. Naturalmente ci sarà la solida coda nei negozi, quindi vi conviene guardare fin da ora scegliere cosa vi piace di più visto che i costi di questo marchio parigino non sono economici, a maggior ragione se gli abiti sono pezzi vintage originali.

Mugler per Hm Prezzi

Come abbiamo detto questa collezione comprende abiti e accessori che vanno al di la della stagionalità, ma così come è stato per quella di Giambattista Valli uscita nel 2019, i prezzi partono dai circa $ 49,99 (circa 45 euro) e possono arrivare anche fino a $ 749, che con il cambio attuale corrispondono a circa 689 euro

Considerate comunque che un paio di jeans skinny a vita alta firmati dalla maison francese costano 2.600 euro sul sito di net-a-porter. Quindi la collezione Mugler per H&M è l’occasione giusta per comprare un capo simile a quelli realizzati da una delle menti più geniali della moda donna che ha saputo creare abiti di una femminilità e sensualità unica e che ha portato in passerella una delle più importanti cantanti della storia della musica: Diana Ross.

E infine di Tierry Mugler molti ricorderanno Alien, uno dei profumi tra i più venduti di sempre, ma Vi suggeriamo di leggere la storia di questo stilista su Wikipedia, scoprirete molto di più.